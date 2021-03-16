ФГВФЛ уличили в работе в интересах компании Фукса

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает некоторые активы украинским и зарубежным инвесторам якобы не на рыночных условиях. Один из самых резонансных кейсов такой схемы – продаж активов "Дельта Банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра" финансовой компании "Инвестохиллс Веста" (которую связывают с олигархом Павлом Фуксом).

Об этом говорится в статье ZN. Журналисты отметили, что Фонд должен распоряжаться проблемными активами ликвидируемых банков так, чтобы выручать за них наибольшие суммы на удовлетворение требований вкладчиков обанкротившихся финучреждений.

Однако из-за неэффективной работы ФГВФЛ по состоянию на конец 2020 года задолжал государству более 48 млрд грн. Они были заимствованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков.

"Если внимательно проанализировать продажу наиболее интересных активов, то видим неутешительные для вкладчиков и государства результаты "добросовестного хозяйствования" Фонда: активы уходят с молотка с дисконтом 95-96%, пул формируется под конкретного участника, реальная конкуренция при продаже фактически отсутствует", – сказано в материале.

Яркая иллюстрация – продаж пула активов "Дельта банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра" 7 ноября 2019 года. В этот пул входили права требования по кредитным договорам на 18,1 млрд грн (в частности, к ЧАО "Росава" и группы "Яблочный Дар").

Победителем торгов стала финансовая компания "Инвестохиллс Веста". Она выкупила этот пул с дисконтом 95%.

20 октября 2020 года Хозяйственный суд Киева по требованию вкладчика банка "Финансы и кредит" признал торги недействительными и отменил результаты продаж из-за ряда нарушений.

Во-первых, судом установлено, что первоначальная стоимость пула сформирована для повторных торгов со значительным дисконтом, хотя пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте было выставлено с дисконтом 83%. Такой подход противоречит регуляторной политике самого Фонда. Статистика ФГВФЛ свидетельствует о том, что в среднем активы удается реализовать за 20-24%.

Во-вторых, Фонд не стал проводить оценку кредитов, входящих в пул. В 2016 году каждый из этих кредитов уже оценивался, и, собственно, на основании этой оценки они были выставлены на торги и на этот раз, хотя за три года значительно вырос их номинальный размер.

В-третьих, этим залогом были обеспечены и другие кредиты, которые Фонд на торги не выставил. Следовательно, стоимость залога намного превышала номинальную стоимость пула в 18 млрд грн. Получается, что "Инвестохиллс Веста", покупая эти кредиты, получила еще и незаслуженный "бонус" – залог существенно более высокой стоимости.

Издание также указало на то, что участников торгов было только два: "Инвестохиллс Веста" и "Гелиос". Причем вторая финансовая компания даже не сделала ни одной ставки "и, казалось, вообще не была заинтересована в этих торгах", отмечается в статье.

В то же время Фонд вместе с "Инвестохиллс Веста" настаивали на законности проведенных торгов.

"И, кстати, это не первый пример такой чрезвычайной привязанности ФГВФЛ к "Весте". Этой финкомпании странным образом удается выкупать привлекательные активы, причем фактически за копейки", – добавили в ZN.

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