Пассажирка поезда обнаружила уголь в отделении для чемоданов: ей предложили пакет. Фото

Пассажирка одного из поездов "Укрзалізниці" обнаружила каменный уголь в отделении для чемоданов, которое располагается под нижней полкой в вагонах. О случае рассказали в социальных сетях.

В частности, фото из "отличившегося" поезда опубликовал пользователь Facebook Игорь Грумидский в группе "Форум Залізниці України". Он рассказал, что в ответ на вопрос девушки проводница сказала, что в отделении для чемоданов хранится горючее для отопления вагона.

Она также предложила пассажирке пакет для ее багажа.

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В свою очередь, люди в комментариях написали, что уголь лежал под полкой, поскольку в поездах нет специального места для его хранения.

"В тамбурных карманах уголь замерзает в камень, и проводники бедные выбивают его, что руки разбивают до крови, вот и приходится хранить в вагоне, носить в печку ведрами", – объяснила одна из пользовательниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажирка поезда "Укрзалізниці" "Интерсити" пожаловалась на сильный холод в вагоне. Температура едва превышала +10 градусов.

Также сообщалось, что "Укрзалізниця" запускает "Слобожанский экспресс" и шесть новогодних поездов.