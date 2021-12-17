"Укрзалізниця" запускает новый экспресс и еще 6 новогодних поездов

"Укрзалізниця" (УЗ) запускает очередной региональный поезд. На этот раз им стал "Слобожанский экспресс", который будет курсировать по Луганской, Харьковской и Сумской областях. Запуск поезда состоится уже 18 декабря. Он будет тестовым, поэтому билетов на него нет. Кроме того, УЗ назначила 6 дополнительных поездов на зимние праздники.

Об этом сообщила пресс-служба компании. При этом там подчеркнули, что тестовый и полноценный маршруты "Слобожанского экспресса" будут отличаться:

тестовый рейс: Попасная – Харьков – Сумы;

на постоянной основе поезд будет курсировать в сообщении Попасная – Харьков, Харьков – Ворожба.

"По графику движения экспресс отправится со станции Попасная в 07:30. Прибудет на станцию Харьков-Пассажирский в 12:30. В Сумах поезд встретят в 16:30", – говорится в сообщении.

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Также в "Укрзалізниці" расскрыли детали о самом поезде, который будет выполнять роль "Слобожанского экспресса". Им стал дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

"Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения", – подчеркнули в компании.

№266/265 Киев – Херсон , отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

№222/221 Херсон – Киев , отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

№123/124 Киев – Одесса , отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.

№239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева через день с 24 декабря по 8 января в 19:25, прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.

№170/253 Киев – Харьков , отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд отправится 31 декабря в 23:29, в Киев прибудет в 8:28.

№173/192 Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.

"Укрзалізниця" повысила стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, курсирующем между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. С 10 декабря вместо 80 грн приходится платить 100 грн.

В самой компании рост стоимости проезда обосновали появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте. Его размер составляет 20 грн, и ранее он не применялся для поездов Kyiv Boryspil Express.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поезд поезд №5/6 Мариуполь – Рахов поехал в свой первый рейс 13 декабря 2021 года. Его маршрут – самый длинный в Украине: он проезжает 1 806 км. Цены на билеты стартуют от 463 грн.