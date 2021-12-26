На окнах иней: "Укрзалізниця" заставила пассажиров поезда "Интерсити" мерзнуть

Пассажирка одного из поездов "Укрзалізниці" сообщила об отсутствии отопления в вагоне. Она опубликовала фотографию, на которых видно, что температура внутри поезда едва превышала +10 градусов.

На другой фотографии, выложенной ею в Facebook, виден иней с внутренней стороны окна поезда. При этом пассажирка подчеркнула: этот случай – не разовый. Подобное, по ее словам, происходило и ранее.

Также она назвала номер поезда и маршрут, по которому он следует. Речь идет о составе "Интерсити" №779 Сумы – Винница.

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"Укрзалізниця", что это такое? Отопления нет! Я уже полтора часа еду так в "фирменном поезде". Уже оформляла жалобу о [холоде в нем] год назад! Ничего не изменилось. Через раз такое происходит. Где качество услуг?", – говорится в посте пассажирки.

В самой "Укрзалізниці" никак не отреагировали на то, что произошло. Ответа компании под постом пассажирки нет.

Какой должна быть температура воздуха внутри поезда

Согласно законодательству, в зимний период температура воздуха внутри поезда должна быть значительно выше. В частности, она должна быть на уровне +20 градусов.

"Вагоны отапливаются при температуре наружного воздуха +10 градусов и ниже. Перед подачей поезда на посадку в зимнее или переходный период года как в пунктах экипировки, так и в пунктах оборота температура воздуха в вагонах всех классов должна поддерживаться на уровне 20 градусов + 2 градуса", – говорится в санитарных нормативах эксплуатации пассажирских поездов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пассажир поезда "Интерсити" Киев – Одесса обнаружил в своем вагоне тараканов. Сам перевозчик никак не отреагировал на сообщение.