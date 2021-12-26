На окнах иней: "Укрзалізниця" заставила пассажиров поезда "Интерсити" мерзнуть

Роман Костюченко
Рынки и компании
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'Укрзалізниця' заставила пассажиров поезда 'Интерсити' мерзнуть

Пассажирка одного из поездов "Укрзалізниці" сообщила об отсутствии отопления в вагоне. Она опубликовала фотографию, на которых видно, что температура внутри поезда едва превышала +10 градусов.

На другой фотографии, выложенной ею в Facebook, виден иней с внутренней стороны окна поезда. При этом пассажирка подчеркнула: этот случай – не разовый. Подобное, по ее словам, происходило и ранее.

Температура воздуха в вагоне едва превышала +10 градусов

Также она назвала номер поезда и маршрут, по которому он следует. Речь идет о составе "Интерсити" №779 Сумы – Винница.

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"Укрзалізниця", что это такое? Отопления нет! Я уже полтора часа еду так в "фирменном поезде". Уже оформляла жалобу о [холоде в нем] год назад! Ничего не изменилось. Через раз такое происходит. Где качество услуг?", – говорится в посте пассажирки.

В самой "Укрзалізниці" никак не отреагировали на то, что произошло. Ответа компании под постом пассажирки нет.

На внутренней стороны окна поезда образовался иней

Какой должна быть температура воздуха внутри поезда

Согласно законодательству, в зимний период температура воздуха внутри поезда должна быть значительно выше. В частности, она должна быть на уровне +20 градусов.

"Вагоны отапливаются при температуре наружного воздуха +10 градусов и ниже. Перед подачей поезда на посадку в зимнее или переходный период года как в пунктах экипировки, так и в пунктах оборота температура воздуха в вагонах всех классов должна поддерживаться на уровне 20 градусов + 2 градуса", – говорится в санитарных нормативах эксплуатации пассажирских поездов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пассажир поезда "Интерсити" Киев – Одесса обнаружил в своем вагоне тараканов. Сам перевозчик никак не отреагировал на сообщение.

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