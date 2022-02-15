Панической распродажи квартир не будет: как владельцы жилья отреагировали на слухи о нападении РФ

Украинский рынок недвижимости довольно спокойно отреагировал на сообщения о возможном полномасштабном вторжении России. Вместо того, чтобы в панике распродавать квартиры по заниженным ценам, некоторые владельцы отозвали свои предложения. Сделки приостановились и на первичном, и на вторичном рынке – собственники жилья надеются позже выставить объекты на продажу по более высоким ценам.

Те же, кто сейчас продают квартиры, делают это с целью выручить наличные, а не из-за страха войны. Потому ждать распродажи ликвидной недвижимости по "паническим" ценам эксперты не советуют, пишет UBR.ua.

"Некоторые владельцы отозвали свои предложения о продажах. Они считают, что сейчас никто достойно не оценит их "замечательные объекты", а они хотели бы продать их дороже", – объяснил эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов.

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Он уточнил: крупные застройщики уверены, что цены вырастут, несмотря ни на какие сообщения о возможной войне. "Сейчас количество сделок близко к нулю, то есть рынок в состоянии "не знаю, куда бежать". Застройщики кричат, что рынок пойдет вверх, а вторичка под них подстраивается, поэтому тоже держит цены", – объясняет Артюхов.

Эксперт говорит, что некоторые собственники все-таки выставляют объекты по заниженной цене, чтобы побыстрее продать. Но это лишь единичные случаи. В целом Артюхов отмечает 2 направления поведения на рынке недвижимости:

отложенные продажи;

выход в наличные.

Продажи, по его словам, возобновятся при условии, что цены действительно вырастут. В случае, если этого не произойдет, владельцы недвижимости предпочтут "не терять деньги".

Напомним, рост цен на жилье в Украине в 2021 году составил около 25-30%. Больше всего квартиры подорожали в больших городах – Киеве, Днепре, Харькове, Одессе. В городах поменьше рост стоимости не был так значителен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году цены на жилье будут зависеть в первую очередь от стоимости энергоносителей, инфляции и геополитической ситуации. Как говорит эксперт по финансированию в отраслях недвижимости и девелопмента Юлия Ступина, участники рынка сошлись во мнении: в этом году резкого подорожания квартир на первичке не должно быть. Рост цен вряд ли превысит 15-20%.