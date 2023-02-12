Ответ на санкции ЕС: в России хотят ограничить скидки на экспорт нефти – готовят закон

Правительство России намерено ответить на нефтяные санкции Европейского Союза (ЕС) введением ограничений на скидки на экспорт нефти. Так, скидка на датированную нефть марки Brent будет ограничена до $34 за баррель в апреле, до $31 – в мае, $28 – в июне и $25 – в июле.

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Соответствующий законопроект представила Государственная дума страны-террористки РФ вечером в субботу, 11 февраля. Российские власти обсуждают, как рассчитать налогооблагаемую российскую цену на нефть после запрета Евросоюза на импорт и, как следствие, отсутствия надежного механизма установления цены, говорится в материале Yahoo Finance.

Россия использует оценки цен на нефть Urals в европейских портах Роттердам и Огаста, предоставленные агентством по отчетности о ценах на сырье Argus, для определения налога на добычу полезных ископаемых, дополнительного налога на прибыль, экспортной пошлины на нефть и обратного акциза на нефть.

Ранее стало известно, что Россия сократит добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Сокращение якобы станет ответом на санкции против РФ.

Как сообщает издание Naturalgasintel, сокращение добычи связано с тем, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина нефть не будут продавать тем, кто поддержит ограничение цен на черное золото. Россия сократит добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки на 5%, чтобы отомстить за западные санкции на фоне почти годовой войны Кремля в Украине.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Евросоюз сделал два исключения для российских нефтепродуктов, по которым ранее ввел эмбарго на ввоз и потолок цен для третьих стран. Из-под действия запрета на ввоз вывели нефтепродукты, которые были изготовлены из российской нефти за рубежом. Потолок же цен не будет распространяться на смеси нефтепродуктов российского происхождения с зарубежными.

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