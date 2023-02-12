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Ответ на санкции ЕС: в России хотят ограничить скидки на экспорт нефти – готовят закон

Владимир Пазий
Рынки и компании
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Правительство РФ хочет ограничить скидки на экспорт нефти

Правительство России намерено ответить на нефтяные санкции Европейского Союза (ЕС) введением ограничений на скидки на экспорт нефти. Так, скидка на датированную нефть марки Brent будет ограничена до $34 за баррель в апреле, до $31 – в мае, $28 – в июне и $25 – в июле.

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Соответствующий законопроект представила Государственная дума страны-террористки РФ вечером в субботу, 11 февраля. Российские власти обсуждают, как рассчитать налогооблагаемую российскую цену на нефть после запрета Евросоюза на импорт и, как следствие, отсутствия надежного механизма установления цены, говорится в материале Yahoo Finance.

Россия использует оценки цен на нефть Urals в европейских портах Роттердам и Огаста, предоставленные агентством по отчетности о ценах на сырье Argus, для определения налога на добычу полезных ископаемых, дополнительного налога на прибыль, экспортной пошлины на нефть и обратного акциза на нефть.

Ранее стало известно, что Россия сократит добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Сокращение якобы станет ответом на санкции против РФ.

Как сообщает издание Naturalgasintel, сокращение добычи связано с тем, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина нефть не будут продавать тем, кто поддержит ограничение цен на черное золото. Россия сократит добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки на 5%, чтобы отомстить за западные санкции на фоне почти годовой войны Кремля в Украине.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Евросоюз сделал два исключения для российских нефтепродуктов, по которым ранее ввел эмбарго на ввоз и потолок цен для третьих стран. Из-под действия запрета на ввоз вывели нефтепродукты, которые были изготовлены из российской нефти за рубежом. Потолок же цен не будет распространяться на смеси нефтепродуктов российского происхождения с зарубежными.

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