ЕС сделал 2 исключения для российских нефтепродуктов и вывел их из-под ценового потолка: подробности

Евросоюз сделал 2 исключения для российских нефтепродуктов, в отношении которых ранее ввел эмбарго на ввоз и потолок цен для третьих стран. Из-под действия запрета на ввоз вывели нефтепродукты, которые произвели из российской нефти за рубежом. А потолок цен не будет распространяться на смеси нефтепродуктов российского происхождения с зарубежными.

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Об этом говорится в опубликованных Еврокомиссией пояснениях. Согласно им:

смешанные нефтепродукты можно будет продавать без учета ценовых ограничений;

европейские провайдеры смогут свободно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.

"На российскую нефть, транспортируемую вместе с нефтью других стран, распространяется предельная цена. Однако если российский нефтепродукт перерабатывается путем смешивания в третьей стране с продуктом из другой третьей страны, получившийся продукт не будет считаться российским – и ценовой предел к нему применяться не будет", – говорится в документе.

При этом подчеркивается: нефть и нефтепродукты, происходящие из третьей страны "и только загружаемые, отправляющиеся из России или следующие транзитом через Россию", освобождаются от действия ценового потолка. Однако лишь при условии, что "и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими".

Эмбарго ЕС и ценовой лимит на дизель из России вступили в силу

С 5 февраля в Европейском Союзе вступило в силу эмбарго на закупки российских нефтепродуктов. Кроме того, заработала предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты.

Поскольку цены на разные нефтепродукты сильно отличаются, по сути установлено сразу два потолка: 100 долларов за баррель для торгующихся с премией к эталонной марке нефти (например, дизтопливо) и 45 долларов за баррель – для торгующихся со скидкой (например, мазут). Такое решение накануне утвердил Совет ЕС.

Целей у введенных ограничений сразу две. Как и в случае с нефтяными эмбарго и ценовым потолком для нефти, такие меры призваны как обеспечить Европу доступным ресурсом, так и уменьшить энергетические доходы Кремля. Ранее рынок нефтепродуктов Европы приносил РФ до 40 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония тем временем запретила с 6 февраля ввоз на свою территорию российское топливо в канистрах. Делать это можно только в баке транспортного средства и только для завершения поездки.

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