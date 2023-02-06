Путина хотят оставить без денег: ЕС ввел сразу две санкции против нефтепродуктов

Европейский Союз 5 февраля ввел эмбарго на дизельное топливо и другие нефтепродукты из РФ. Также вместе с "Большой семеркой" ввели ограничение цен (то есть покупать можно только в том случае, если Россия предлагает цены не выше установленного лимита).

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Как пишет AP, ограничение цен должно позволить поступать российским нефтепродуктам на другие рынки (в первую очередь Китай, Индия). Если бы европейским компаниям запретили страховать, финансировать все перевозки нефтепродуктов, это могло бы повредить мировой экономике. В результате принято решение ограничить поставки только в ЕС, для продажи в третьи страны установить лимиты.

"Новые санкции создают неопределенность в отношении цен, поскольку Европейский союз из 27 стран находит новые поставки дизельного топлива из США, Ближнего Востока и Индии, чтобы заменить поставки из России, которая в какой-то момент обеспечила 10% от общих потребностей Европы", - говорится в публикации.

Томас О'Доннелл, глобальный сотрудник вашингтонского Центра Вильсона, уверен, что такой шаг позволит лишить президента РФ Владимирна Путина денег на войну и при этом не допустить скачок цен.

Отметим, ЕС и "Большая семерка" ввела аналогичные ограничения на нефть в декабре прошлого года. Установлен следующий лимит на нефтепродукты:

45 долларов за баррель нефтепродуктов со скидкой к сырой нефти (мазут и др);

100 долларов за баррель нефтепродуктов с премией к сырой нефти (бензин, дизтопливо).

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская компания Net4Gas, являющаяся оператором системы транспортировки природного газа в стране, не получила последние ежемесячные платежи от главного российского поставщика. В компании выясняют причины, по которым российская сторона прекратила оплачивать мощности транспортировки топлива.

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