Россия заявила, что сократит добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Сокращение якобы станет ответом на санкции против РФ.

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Как сообщает издание Naturalgasintel, сокращение добычи связано с тем, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина нефть не будут продавать тем, кто поддержит ограничения цен на черное золото.

Россия заявила, что сократит добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки на 5% в отместку за западные санкции на фоне почти годичной войны Кремля в Украине. При этом на самом деле сокращение объемов продажи вынуждает Россию сокращать добычу, так как энергоресурсы некому продать.

ЕС и "Большая семерка", в которую входят США, за последние несколько месяцев ввели ряд санкций против России, включая запрет ЕС на большую часть импорта российской нефти и ограничение мировых цен. Ценовой предел был установлен на уровне 60 долларов за баррель, что намного ниже уровня 86 долларов, на котором нефть марки Brent торговалась в пятницу.

Международные ограничения, в том числе предельная цена на нефть в размере 60 долларов за баррель, введенная Большой семеркой, означают, что российская смесь Urals, которая ранее продавалась по той же цене, что и Brent, теперь продается с большим дисконтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская компания Net4Gas, являющаяся оператором системы транспортировки природного газа в стране, не получила последние ежемесячные платежи от главного российского поставщика. В компании выясняют причины, по которым российская сторона прекратила оплачивать мощности транспортировки топлива.

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