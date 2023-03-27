Основатель Alibaba вернулся в КНР: в Reuters узнали, что означает решение одного из самых богатых китайцев

Основатель Alibaba Group Джек Ма, который является одним из богатейших китайцев, после более чем года жизни за границей вернулся в КНР. Такое решение свидетельствует об изменении настроений китайского бизнеса и может повысить доверие крупных предпринимателей к власти.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что Ма покинул материковый Китай в конце 2021 года. После этого его замечали на фотографиях из Японии, Австралии и Таиланда. Бизнесмен избегал общественного внимания с конца 2020 года – после публичной критики китайской регуляторной системы, которая начала репрессии бизнеса.

Однако в 2022 году власти сменили курс. "Китайские власти заявили, что ослабляют репрессии и будут поддерживать частный сектор. Но китайские предприниматели и инвесторы заявили, что рассматривают решение Ма остаться за границей как фактор, подрывающий доверие", – пишет Reuters.

Поэтому новый премьер-министр Китая Ли Цян с конца прошлого года просил Ма вернуться на материк, сообщили агентству пять источников, знакомых с этим вопросом. Ли Цян рассчитывал, что это повысит уверенность среди местных предпринимателей.

Среди прочего китайский премьер связывался с близкими людьми и деловыми партнерами Джека Ма и просил их убедить бизнесмена вернуться на родину. "Агентство Reuters не смогло установить, вернулся ли Ма благодаря усилиям Ли", – говорится в материале.

"Сведения о том, что Ма находится в Китае, начали появляться в китайских социальных сетях рано утром 27 марта. Его возвращение было подтверждено школой, которую он посетил, и газетой South China Morning Post, принадлежащей Alibaba", – уточнило агентство.

Некоторые источники сообщают, что основатель Alibaba вернулся в КНР в конце прошлой недели. Никто не уточняет, собирается ли Ма впоследствии снова покинуть страну, однако на фоне этих новостей акции Alibaba подскочили на 4%.

Отмечается, что возращение Джека Ма к публичной деятельности в Китае играет на руку китайскому правительству. "Оно поддерживает смягчение политики в отношении частного сектора", – говорится в материале.

Джек Ма основал Alibaba в 1999 году. В итоге компания стала крупнейшей в мире по электронной коммерции и цифровым платежам. В октябре 2020 года предприниматель раскритиковал финансовые регуляторы Китая. Впоследствии власти заблокировали продажу акций его компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2019 года Ма покинул должность главы совета директоров компании Alibaba. До этого он пробыл на должности 20 лет.

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