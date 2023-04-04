Цены на нефть могут взлететь до 100 долларов за баррель: Reuters о причастности России

Мировые цены на нефть 4 апреля выросли. По состоянию на 09:25 по Гринвичу, фьючерсы марки Brent подорожали на 43 цента, до 85,36 доллара. Нефть West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 80,89 долларов за баррель, что на 47 центов выше предыдущего показателя.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: причиной роста цен стали планы стран ОПЕК+ (включая Россию) сократить добычу.

При этом подчеркивается: нынешние цены – не предел, вырасти они могут значительно выше. "Цены на нефть могут легко подняться выше 100 долларов за баррель", – говорится в материале.

Что предшествовало

И Brent, и WTI 3 апреля подскочили более чем на 6% – после того, как в ОПЕК+ объявили о планах снизить целевые показатели добычи на 1,16 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, отмечают аналитики, общий объем сокращений ОПЕК+ составляет сразу 3,66 млн баррелей в сутки, что равно примерно 3,7% мирового спроса.

"Ограничение добычи ОПЕК+ привело к тому, что большинство аналитиков повысили свои прогнозы цен на нефть марки Brent примерно до 100 долларов за баррель к концу года. Goldman Sachs повысил прогноз цены на Brent до 95 долларов за баррель к концу этого года и до 100 долларов на 2024 год", – констатируют аналитики.

ОПЕК – картель, созданный нефтедобывающими государствами. Членами этой организации являются страны, экономика которых зависит от доходов по экспорту нефти.

ОПЕК+ – договоренность, охватывающая и другие страны, включая Россию.

Россия получит больше денег

В то же время, Япония получила от США разрешение на закупку российской нефти дороже ценового потолка в 60 долларов/баррель. Необходимость этого японские власти обосновали зависимостью от российских энергоносителей.

Таким образом, подчеркивают в The Wall Street Journal, произошел разрыв "единства усилий [стран Запада] по установлению глобального ценового потолка" на российскую нефть, который в настоящее время находится на уровне 60 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем США стали главным экспортером нефти в ЕС, перехватив первенство у России. Более того, Россию обогнали также Норвегия и Казахстан.

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