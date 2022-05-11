Оккупанты в супермаркетах продают украденное из АТБ и товары из Беларуси

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) оккупационные "власти" открыли российский супермаркет "Мера". Как рассказывают местные жители, в нем продают украденные из украинского "АТБ" товары, а также продукты из Беларуси.

Об этом сообщает мелитопольское издание РИА-Мелитополь. Цены в оккупированных территориях значительно выше, чем на подконтрольной части Запорожской области. Так, если в украинских супермаркетах сахар стоит меньше 27 грн за кг, то в Мелитополе – 43 грн. А за одноразовый пакетик без ручек просят 1 грн.

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В российском супермаркете в Мелитополе, как рассказывают местные жители, продают товары из "АТБ" (вероятно, украденные со складов, которые оставались в Мелитополе), а также товары из Беларуси, власть которого поддерживает военную агрессию РФ.

"Я сразу обратила внимание на, пусть немногочисленную, группу товаров упомянутого ширпотреба. Товар, явно, остался от АТБ – почему-то подумалось: уж лучше б местные горожане-мародеры вынесли. Продаются остатки, так называемого, товара повседневного спроса, и в частности бытовой химии, которые даже стоят на тех же самых полках, поменялись лишь ценники", – рассказывают покупатели.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черниговке Запорожской области российские оккупанты заставляют владельцев сельхоземли заполнить документы и указать, какая земля находится в их владении и сколько га они арендуют. Без такого документа они не разрешат обрабатывать землю.