Один в поле воин. Как украинские предприниматели наращивают масштабы бизнеса в непростые времена

Любой бизнес, даже небольшой, требует долгосрочного планирования и прогнозирования рисков наперед. Это актуально как для тех, кто уже несколько десятков лет имеет свое дело, так и для новичков.

Значительно снизить риски и спланировать расходы помогают кредитные программы. Так, программа КУБ от ПриватБанка особенно пригодится тем, кто работает в туристическом секторе, агробизнесе или имеет компанию, связанную с автотранспортом.

Как планировать затраты вперед, определить правильные цели и сформировать "запас прочности", способный обеспечить хорошие показатели компании даже в кризисные периоды? Об этом знают украинцы, которые смогли не только удержаться на плаву в сложный период, но и нарастить мощности предприятия. Эти люди решают множество финансовых вопросов, собственноручно каждый день работают "в полях" и знают свою отрасль до мелочей.

OBOZREVATEL публикует реальные истории опытных украинских агропредпринимателей, которые успешно ведут свой бизнес более 20 лет и успели превратиться в ключевых игроков агробизнеса в своих регионах.

Василий Михайлович родился и всю жизнь прожил в селе в Донецкой области.

"Мы живем прямо на границе трех областей – на карте страны вы найдете место, где сходятся Запорожская, Днепропетровская и Донецкая – это наша родная земля", – говорит он.

В этом же регионе предприниматель еще в 1993 году основал фермерское хозяйство "Лан". С того времени специализируется на выращивании зерновых и технических культур, за несколько лет наростив площади земель с двух десятков до более 200 га.

В 1990-х годах Василий начинал бизнес всего лишь с 20 гектарами земли. Когда предприятие еще становилось на ноги, у него не было ни узкоспециализированной техники, ни даже трактора, столь необходимого в этой сфере даже на первых порах.

"Я по специальности – школьный учитель, и профильного образования для ведения сельскохозяйственной деятельности не имел. Но мой отец по специальности агроном: на фермерском хозяйстве проработал всю жизнь. Уже когда был на пенсии, то мне во всем помогал. Дал мне литературу, я садился за учебник и читал, читал целыми днями. Пользовался и советами агрономов, не стеснялся спрашивать обо всем до мелочей", – вспоминает бизнесмен о становлении бизнеса.

Начать наращивать деятельность удалось с момента, когда в Украине началось разделение на паи земель. Сейчас предприятие Василия Михайловича работает уже более чем на 200 гектарах.

Позднее специалист вошел в Ассоциацию фермеров Украины и стал главой Ассоциации фермеров своего района. По его словам, сегодня они совместно с единомышленниками пытаются решать вопросы уже всей сферы, ведь "все насущные проблемы отрасли касаются каждого из нас".

Первой кредитной программой предприниматель воспользовался в 2003 году, даже не имея значительных земельных площадей. Потратил средства на покупку трактора, и это решение помогло быстро нарастить объемы. В 2021 году, всего месяц назад, он взял новый кредит – уже по программе КУБ от "Приватбанка".

По словам Василия Михайловича, программа ему подошла в первую очередь тем, что кредитование оказалось беззалоговым и позволяло профинансировать текущие потребности и приобретение основных средств для поддержки и расширения предприятия.

"Как предприниматель я могу использовать этот кредит для поддержки и расширения своего предприятия. Например, купить горючее, запчасти, или выплатить зарплату сотрудникам. В данном случае программа под покупку чего-то конкретного мне не подходила. Например, как в 2003 году, когда я брал кредит на приобретение сельскохозяйственной техники. А здесь – максимальная свобода выбора", – описывает он одно из их преимуществ кредитной программы КУБ.

Василий взял в кредит 500 000 гривен сроком до года.

"Средства за программу КУБ сразу же позволили без задержек выплатить работникам зарплату, купить удобрения, горючее и рассчитаться с пайщиками", – говорит бизнесмен.

Главный критерий для выдачи средств – хорошая кредитная история и финансовые результаты предприятия.

"Согласно требованиям программы, должно пройти всего 12 месяцев с момента регистрации предприятия, поэтому программа может подойти и начинающим. Также принимали во внимание финансовый результат. То есть если вы начали деятельность сравнительно недавно, но показатели у вас хорошие, это будет дополнительным преимуществом. Главное – чтобы не было убытков. В этом году, в отличие от предыдущего, у меня была неплохая прибыль. Это получилось благодаря тому же сезонному фактору и ряду других причин. В частности, в прошлом году, несмотря на засуху, был хороший урожай подсолнечника. К тому же, цена на него выросла втрое. Например, если в позапрошлом году подсолнечник стоил около 9 тысяч гривен за тонну, то уже в феврале этого года за такой же объем давали 22 тысячи. Благодаря этому я вышел из неприбыльности и стал думать о расширении бизнеса".

Урожайность в фермерстве – вещь совсем не прогнозируемая, делится фермер.

"Многое зависит от осадков в тот или иной период. Я веду деятельность в восточном степном регионе, где осадков совсем немного. Рядом с нами – Днепропетровщина, и там уже совсем другая картина, более оптимистичная. В прошлом году южные регионы страдали от засухи, что очень плохо повлияло на фермерские хозяйства", – отмечает Василий.

Даже при непредсказуемых обстоятельствах значительно улучшить показатели любого сельскохозяйственного бизнеса помогает новая современная техника. Однако далеко не все ее могут себе позволить.

"Масштабное обновление могут себе позволить в основном только крупные предприятия, имеющие от тысячи гектаров. Меньшим, таким как мы, приходится выбирать золотую середину: применять классические технологии – ту же вспашку – и более новые. Возможности сейчас широкие, но все зависит от финансового состояния бизнеса. Кредитные средства могут прийти на помощь и решить ряд подобных вопросов", – добавляет предприниматель.

Надо четко слушать советы сотрудника банка, помогающего собрать простой набор документов и оформить заявление – это очень удобно и требует всего 10-15 минут; Заранее позаботьтесь о "запасе прочности" предприятия – желательно иметь дополнительные средства на непредсказуемые бытовые расходы, которые никак не связаны с кредитом. Потому что иногда возникают ситуации, которые нужно решать немедленно; Не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы работникам банка: они всегда предоставляют подробные консультации. Это поможет узнать много полезных деталей; Предварительное решение банк предоставляет в течение нескольких минут после подачи заявки, а денежные средства зачисляются на счет в течение 1-2 дней; Следует анализировать ситуацию заранее, даже при непростом течении обстоятельств. Как бы ни было тяжело и больно, кредит нужно вернуть вовремя: в этом и проявляется ответственность профессионального предпринимателя.

"Когда я только начинал бизнес, был молод, имел много сил и энергии, поэтому сложности не пугали. Сейчас объемов работы прибавилось, выросла и ответственность. Однако я рад, что на сегодняшний день в нашем хозяйстве есть все для автономного плавания в аграрном секторе. Главный совет – если хотите запустить бизнес, никого не слушайте и запускайте. Кто хочет, у того точно все должно получиться", – считает Василий Михайлович.

Александр Оба – также агропредприниматель со стажем: сегодня он управляет компанией с романтическим названием "Диана", которую основал еще в 1990-х. В 2015 году Александр взял в аренду дополнительную землю и открыл еще одну компанию, также связанную с выращиванием культур в Запорожской области – "Диана-2".

"Кредитом по программе КУБ пользуюсь уже не впервые. Как правило, мы берем средства с привязкой к сезону – весной. Обычно используем их на закупку горюче-смазочных материалов, иногда – на удобрения. По моему мнению, это оптимальный вариант. Пользоваться программой очень просто: мы берем средства на два-три месяца, быстро закрываем кредит, и уже вскоре берем новый. В этот раз взяли 500 тысяч гривен", -– рассказывает предприниматель.

По его словам, программа КУБ особенно подходит для его бизнеса весной, когда оборотных средств маловато. Агробизнес четко привязан к сезонному фактору – когда времени до сбора урожая еще много, а платить зарплату сотрудникам нужно уже сейчас, кредитные средства становятся выходом из ситуации.

Если нет квартиры в Киеве, никакого имущества под залог не требуется

Предпринимателя заинтересовало, что программой предусмотрен адаптированный график (по выбору клиента и по согласованию с банком).

Первые шесть месяцев использования кредита – погашение только процентов ;

Следующие шесть месяцев – ежемесячное погашение равными частями основного долга с процентами.

Еще одно преимущество программы, которую отмечает предприниматель, – отсутствие требования залога.

"Это очень интересная вещь, поскольку преимущественно в качестве залога просят имущество. Например, для многих программ мой дом в селе в качестве залога не подходит, потому что он никому не нужен. Зато подойдет квартира в Киеве или хотя бы в Запорожье. Но если этого всего нет? Под критерии залога подпадает и сельскохозяйственная техника. Наша техника хорошая и качественно работает, однако по своим срокам эксплуатации также не подойдет, и разным банкам в качестве залога не интересна. Отсутствие такого требования стало одним из факторов, который помог определиться с программой. Ведь залог – это услуги нотариуса, это время и средства на оценку имущества. Здесь все это не нужно", – рассказывает Александр

По его словам, для оформления кредита работники банка просто приезжают на предприятие и оценивают мощности. "Это выглядит так: приехали специалисты, посмотрели мой бизнес, и практически завтра я уже могу получать деньги. Когда-то давно я пользовался кредитными программами разных банков, но в последнее время использую только КУБ. И вообще уже очень давно работаю с Приватбанком, и такое сотрудничество мне очень нравится".

Кредитная программа помогает предприятию Александра лучше планировать деятельность в рисковые периоды. Например, при плохом урожае, жестких погодных и климатических условиях, которые спрогнозировать практически невозможно.

"Дополнительные риски в агробизнесе, которые существуют всегда – это погодные условия. К примеру, засуха: от нее гибель культур может произойти мгновенно. На весну мы планируем брать еще один кредит по программе КУБ. Поскольку, вероятно, пшеница будет пересеваться: сейчас всходы этой культуры мы еще не наблюдаем".

Бизнесмен признается, что использовать оборотные средства предприятия на определенные дополнительные расходы хочется далеко не всегда: если есть возможность воспользоваться кредитными средствами, такой вариант для него более удобен.

Первый плюс в том, что свои оборотные средства с предприятия выводить не надо: их весной и так мало, у многих аналогичных хозяйств их вообще практически нет. Программа КУБ решает этот вопрос в полной мере; Следует понимать, что это не долгосрочный кредит на 3 или 5 лет. Преимущество КУБ в том, что эта программа адаптируется именно под наш производственный цикл, как обычно бывает в сельском хозяйстве; Программа привлекла внимание Александра гибкими условиями. Когда прибылей на предприятии нет, уплачиваются только проценты. Само же тело кредита можно выплачивать, когда появилось больше средств; Советую заранее рассчитать свои силы и брать сумму, которая вам по силам. Служба поддержки банка может помочь посмотреть на ваше предприятие со стороны и оценить его как независимая инстанция; Определитесь с целями, которые хотите достичь в краткосрочной перспективе и в долгосрочной. Можно поделиться своими планами с сотрудниками банка и услышать действенные советы; Всем, кто ведет бизнес, всегда нужно быть открытыми к новой информации, которая в определенный момент может стать полезной. К примеру, можно обращать внимание на государственные программы, частично компенсирующие процент по кредитам. В частности, такие компенсации существуют при выплате кредитов на покупку сельскохозяйственной техники. Это хорошая возможность сэкономить и реализовывать необходимые задачи спокойно и без лишних хлопот.

Программа КУБ от ПриватБанка предоставляет широкие возможности для развития бизнеса и масштабирования проектов. Расширить деятельность, создать новый продукт или усилить уже существующие мощности – все это возможно, выбрав оптимальное предложение, которое подойдет вашей компании.

Подробнее ознакомиться с программой, просчитать нужную сумму кредита и пообщаться с квалифицированным специалистом можно на официальном сайте.