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Хмельницкий продал свою долю в ТРЦ Ocean Plaza, контрольный пакет – у российской компании

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Хмельницкий уверен: 51% ТРЦ Ocean Plaza принадлежит россиянам

Председатель холдинговой компании UFuture, украинский бизнесмен Василий Хмельницкий больше не является совладельцем столичного ТРЦ Ocean Plaza. При этом ключевым владельцем ТРЦ является российская компания.

Свою долю в размере 33% Хмельницкий продал инвестору Андрею Иванову еще перед Новым годом. Об этом сообщил сам Хмельницкий в интервью украинскому Forbes.

Сделка включала в себя не только активы Ocean Plaza, но и строительный бизнес. При этом формально Хмельницкий еще значится собственником, потому что "не переоформил все активы".

"Я в этом бизнесе (строительном. – Ред.) был 30 лет и уже перерос. Теперь больше интересуюсь инновациями и созданием экосистем. Вместе со строительным бизнесом я продал и эти 33% Ocean Plaza. Возможно, Андрей [Иванов] еще какую-то долю купил, но 51% точно принадлежат российской компании", – отметил Хмельницкий.

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Он считает, что ТРЦ Ocean Plaza вполне может быть национализирован в рамках изъятия Украиной имущества страны-агрессора. "Важно, чтобы в этом не было исключения. Это нормально", – сказал бизнесмен.

Также Хмельницкий уточнил, что не поддерживает контакты с бизнес-партнерами, родственниками и знакомыми из РФ. Он связывался с некоторыми из них после 24 февраля, однако "понял, что они по-другому смотрят на ситуацию". С братом, который живет в оккупированном Крыму, Хмельницкий не общается уже 8 лет.

"Нет у нас ничего общего. Я находился в Киеве, который был под обстрелами, а люди под влиянием российской пропаганды этого не понимали. Сегодня я ни с кем из бывших знакомых не общаюсь", – сказал Хмельницкий.

Торгово-развлекательный комплекс Ocean Plaza принадлежит ООО "Инвестиционный союз Лыбидь", 100% которого принадлежит ООО "Авангард-Виларти". Ее владельцем, в свою очередь, является кипрская компания Ocean Plaza Project.

В сентябре-2021 дочь российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Лилия, а также граждане Швейцарии Андреа и Сюзанна Валлабх вышли из состава бенефициаров Ocean Plaza Project. А агентство Интерфакс-Украина установило непрямую связь ИС "Лыбидь" с группой UFuture Василия Хмельницкого.

В конце декабря 2021 года в компании Q Partners, основателем которой является Андрей Иванов, сообщили, что выкупят принадлежащие Василию Хмельницкому 55% ​​акций UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited. Окончательные расчеты по сделке должны были быть проведены в 2026 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление по борьбе с разрушительными последствиями военной агрессии со стороны РФ. Фонд является неприбыльной организацией, средства будут аккумулироваться в ЕС.