Хмельницкий продал свою долю в ТРЦ Ocean Plaza, контрольный пакет – у российской компании

Председатель холдинговой компании UFuture, украинский бизнесмен Василий Хмельницкий больше не является совладельцем столичного ТРЦ Ocean Plaza. При этом ключевым владельцем ТРЦ является российская компания.

Свою долю в размере 33% Хмельницкий продал инвестору Андрею Иванову еще перед Новым годом. Об этом сообщил сам Хмельницкий в интервью украинскому Forbes.

Сделка включала в себя не только активы Ocean Plaza, но и строительный бизнес. При этом формально Хмельницкий еще значится собственником, потому что "не переоформил все активы".

"Я в этом бизнесе (строительном. – Ред.) был 30 лет и уже перерос. Теперь больше интересуюсь инновациями и созданием экосистем. Вместе со строительным бизнесом я продал и эти 33% Ocean Plaza. Возможно, Андрей [Иванов] еще какую-то долю купил, но 51% точно принадлежат российской компании", – отметил Хмельницкий.

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Он считает, что ТРЦ Ocean Plaza вполне может быть национализирован в рамках изъятия Украиной имущества страны-агрессора. "Важно, чтобы в этом не было исключения. Это нормально", – сказал бизнесмен.

Также Хмельницкий уточнил, что не поддерживает контакты с бизнес-партнерами, родственниками и знакомыми из РФ. Он связывался с некоторыми из них после 24 февраля, однако "понял, что они по-другому смотрят на ситуацию". С братом, который живет в оккупированном Крыму, Хмельницкий не общается уже 8 лет.

"Нет у нас ничего общего. Я находился в Киеве, который был под обстрелами, а люди под влиянием российской пропаганды этого не понимали. Сегодня я ни с кем из бывших знакомых не общаюсь", – сказал Хмельницкий.

Торгово-развлекательный комплекс Ocean Plaza принадлежит ООО "Инвестиционный союз Лыбидь", 100% которого принадлежит ООО "Авангард-Виларти". Ее владельцем, в свою очередь, является кипрская компания Ocean Plaza Project.

В сентябре-2021 дочь российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Лилия, а также граждане Швейцарии Андреа и Сюзанна Валлабх вышли из состава бенефициаров Ocean Plaza Project. А агентство Интерфакс-Украина установило непрямую связь ИС "Лыбидь" с группой UFuture Василия Хмельницкого.

В конце декабря 2021 года в компании Q Partners, основателем которой является Андрей Иванов, сообщили, что выкупят принадлежащие Василию Хмельницкому 55% ​​акций UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited. Окончательные расчеты по сделке должны были быть проведены в 2026 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление по борьбе с разрушительными последствиями военной агрессии со стороны РФ. Фонд является неприбыльной организацией, средства будут аккумулироваться в ЕС.