Обворовывают фермеров и вывозят зерно в Крым: в СНБО заявили о желании России спровоцировать голод в Украине

Россия пытается вызвать продовольственный кризис в южных регионах Украины. Для этого оккупанты вывозят в Крым похищенное у украинских фермеров зерно.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Там отметили: в частности, россияне ограбили Новоалексеевский элеватор.

"Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: фермерам Херсонщины оккупанты "разрешили сеять исключительно зерно и подсолнечник". Однако выставили условие: 70% будущего урожая они обязаны будут бесплатно отдать россиянам.

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Впрочем, отмечается, украинские фермеры не приняли условий врага. "Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества", – отметили в Центре.

В то же время там обратили внимание на то, что "почти так же поступали в Украине большевики". Очевидно, намекая на действия Москвы, которые привели к Голодомору.

Ранее о желании Кремля спровоцировать голод в Украине заявила и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Россия хочет не только в повторить голодомор Украине, но и вызвать голод во всем мире.

"Для этого она вывозит зерно с территорий временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей, что является нарушением ст. 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, развязанная Россией война против Украины обрекает на голод 1,7 млрд человек во всем мире. А ее последствия вызовут "бедность такого масштаба, какого не было уже на протяжении десятилетий".