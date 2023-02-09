Нужно уходить из России: регулятор ЕС отреагировал на скандал с Raiffeisen и другими банками

Европейский центробанк (ЕЦБ, аналог украинского Нацбанка для валютной зоны евро) отреагировал на скандал с европейскими банками, которые предлагают кредитные каникулы россиянам, мобилизованным на войну в Украине. Так, в ЕЦБ настойчиво призывают такие учреждения выйти с рынка РФ.

Видео дня

Об этом заявил глава надзорного органа ЕЦБ Андреа Энриа на пресс-конференции, передает Financial Times. Представитель регулятора при этом предупредил: "окно возможностей" для продажи своего бизнеса в России уменьшается из-за политики Кремля.

"Любая возможность для банков выйти из этого бизнеса была бы привлекательна для нас с точки зрения надзора... Но окно для продажи понемногу закрывается", – отметил Энриа, имея в виду указ Владимира Путина, который запрещает иностранным банкам заключать соглашения о продаже бизнеса в России без разрешения Кремля.

Заявление Энриа прозвучало на фоне скандала с Raiffeisen Bank International (Австрия), Credit Europe Bank (Нидерланды) и OTP Bank (Венгрия), российских "дочек" которых уличили в содействии российской агрессии в Украине. При этом важно, что австрийский Raiffeisen находится под контролем самого ЕЦБ вместе с итальянским UniCredit.

Оказалось, что на сайте российского "Райффайзена" есть раздел "Реструктуризация", где перечислены программы отсрочки выплат по кредитам для "тех, кто оказался в сложной ситуации". По мнению банка, одной из таких "сложных ситуаций" является участие в войне против Украины.

Кроме того, в своих информационных материалах банк признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР". А войну в Украине банк называет "спецоперацией".

После того, как эти факты раскрылись, НБУ заявил о необходимости полного выхода международных финучреждений с российского рынка: "Такие обращения были направлены и в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole". Также Украина потребовала ввести санкции в отношении председателя правления группы Raiffeisen bank International Йоханна Штробля и операционного директора группы Андреаса Гшвентера.

Одним из немногих банков, которые все же отважились покинуть российский рынок, стал французский Société Générale. Однако ему пришлось пойти на соглашение с путинским олигархом Владимиром Потаниным и потратить 3,1 млрд евро. В то же время Raiffeisen продолжает заявлять, что "ищет способы уйти из РФ".

По поводу ситуации высказалась и украинская "дочка" "Райффайзена". Там отметили, что Райффайзен Банк в Украине – это отдельное юрлицо, которое прекратило отношения с клиентами и средствами из РФ и Беларуси. "Мы поддерживаем санкции против страны-агрессора", – заявили в банке.

В самом Raiffesen Bank International уверяют, что не поддерживают российскую агрессию. Действия российской "дочки" там оправдывают необходимостью "следовать законодательству РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чешские СМИ жестко прокомментировали сандал с Raiffeisen Bank. Так, издание Aktuální zprávy писало, что банк пошел по пути пособников нацизма, и в будущем его руководство ждет незавидная участь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!