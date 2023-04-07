Новый поворот в деле Злочевского, который пытался дать рекордную взятку: экс-чиновника сдал его собственный менеджер 

Директор компании Burisma по правовым вопросам Андрей Кича подписал следку с прокуратурой. Он согласился помочь следствию и сделать взнос в Фонд United 24 на "Армию дронов" в 100 млн грн. Взамен вместо пяти лет лишения свободы он получил фактически условный срок с испытательным сроком в один год.

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Об одном из самых громких дел и истории крупнейшей взятки в истории Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Злочевский хотел закрыть уголовные дела за миллионы долларов. В результате получил еще одно уголовное дело

Министр экологии времен Януковича Николай Злочевский за 6 млн долларов пытался закрыть уголовные дела, в которых замешена его компания Burisma и "Реал Банк". Финансовое учреждение получила у НБУ стабилизационный кредит в залог нефтебазы. Кредит не вернули (его размер составил 800 илн грн). Однако когда попытались взыскать залоговое имущество, оказалось, что его приобрели по цене ниже 3 млн грн.

Закрыть дело Злочевскому не удалось. Он планировал коррумпировать НАБУ и САП и заплатить тому, кто примет решение о закрытии расследования, 5 млн долларов. Еще 1 млн долларов должны были потратить на услуги посредников.

Еще в 2020-м Кичу, а также тогдашнего первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко и экс-сотрудницу налоговой Елену Мазурову задержали при попытке дать взятку.

И теперь, как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, Кича пошел на сделку со следствием. Он не просто сдаст своего бывшего шефа Злочевского и поможет следствию собрать доказательства преступлений, но и отдаст на дроны 100 млн грн. Сама взятка предназначалась руководителю САП Назару Холодницкому и высокопоставленному сотруднику НАБУ Андрею Калужинскому.

Теперь Злочевский должен ответить за свои преступления

Что известно о схеме с банком? "Реал Банк" обратился в управление НБУ в Харьковской области за стабилизационным кредитом для поддержания ликвидности. Ему выдали 800 млн грн, который банк обязан был вернуть еще в 2015-м. В качестве залога выставили недвижимость Херсонской нефтебазы.

Как удалось выяснить следствию, в ходе получения доступа к документам частного нотариуса в октябре 2017 года, "Всеукраинский промышленный союз" приобрел Херсонскую нефтебазу и Херсонскую нефтегавань за 2 млн. и 835 тыс. грн.

На основании этих документов в ГПУ считают, что есть все основания полагать, что во время заключения договора о предоставлении стабилизационного кредита "Реал Банку" стоимость залогового имущества была существенно завышена. Национальный банк Украины так и не смог получить данный залог.

Фактически у государства украли эти 800 млн грн. Как сообщает СМИ, свой особняк Злочевский переписал на жену, а энергетический бизнес в Украине – на дочерей. Дело имеет особое политическое значение. Дело в том, что в совет директоров Burisma входил сын президента США Джо Байдена – Хантер.

В деле замешен целый ряд сообщников Злочевского. Как говорится в обвинении, в материалах дела есть два десятка фамилий фигурантов. Все они принимали участия в схемах Злочевского, которые проходили фактически с согласия экс-президента Виктора Януковича. Обогатился на них и бывший олигарх Сергей Курченко.

Именно поэтому Злочевский и принял решения заплатить взятку в 6 млн долларов: Часть фигурантов и после бегства Януковича продолжили строить бизнес в Украине, а предприятия, которые участвовали в завладении средств, все еще ведут предпринимательскую деятельность.

Преступная группа действует и сейчас. К примеру, как писал OBOZREVATEL, фирма "Ривне-Стройматериалы", которую связывают с беглым экс-министром Злочевским, самовольно заняла коммунальный участок на Рыбальском острове в Киеве и обустроила там площадку для перевалки песка. Часть этой земли ранее была отведена под строительство нового моста, часть находится в пользовании стратегического завода.

И до тех пор, пока всех участников многочисленных схем не привлекут к ответственности, остановить преступления будет сложно.