"Новая почта" списала у клиентки "лишние" деньги: компанию обвинили в мошенничестве

Клиентка украинской компании "Новая почта" обвинила сотрудников компании в мошенничестве с наложенными платежами. Также она рассказала, как работала эта схема в отделении компании в пгт Ворзель (Киевская область).

"При получении посылок суммы, указанные в экспресс-накладных, не совпали с суммами, введёнными и списанными кассирами на терминале. А именно выявлено превышение 26/08 на сумму 249,00 грн и 23/08 на сумму 233,00 грн", – написала в Facebook Юлия Кравц. Также она отметила, что уже была уволена одна из кассиров и должна приехать проверка из главного офиса.

Видео дня

По словам клиентки, в отделение приходят несколько посылок с наложенным платежом, а чек кассиры не выдают. При этом не все сверяют общую сумму в приложении и названную кассиром.

"Кассиры объединяют посылки, называют и вводят на терминале сумму со своим %, так как платежи идут по ФОП, то скорее всего это работало ФОП кассира или ее родственников так как при сверке времени и сумм они не совпали", – объясняет Кравц.

Пресс-служба "Новой почты" уже ответила клиентке в комментариях к публикации. Там заявили, что по одной накладной действительно было снято оплату ошибочно, однако было проведено возвращения наличными в размере 271 грн.

"Те уже не комиссия, а сняли ошибочно 26/08? Вернули мне 249 грн, а не 271 грн. А что произошло 23/08, тоже опять ошибочно сняли??? Вы прикрываете мошеннические схемы в отделениях по франшизе, конкретно в отделение #1 Ворзель", – ответила Кравц компании.

Как позже рассказали в "Новой почте" для OBOZREVATEL, по итогам дополнительного расследования установлено факты совершения со стороны работницы действий, которые содержат признаки мошенничества. "Для нас такая ситуация ужасная и полностью противоречит ценностям компании. Принято решение об увольнении работницы в соответствии с действующим законодательством. Всю информацию по инциденту мы передаем в правоохранительные органы вместе с сообщением о совершении преступления. Ожидаем полное и объективное расследование и справедливое наказание за противоправные действия. "Новая почта" принесла извинения клиентке и вернула разницу суммы", – сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на "Новой почте" уничтожили посылку украинца стоимостью $2800. Тот заказал курьерскую доставку клиенту более 300 моделей самолетов.