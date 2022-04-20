"Новая почта" разрешила отправлять вещи беженцам: какие условия и ограничения

"Новая почта" ввела скидки в 50-80% на отправку личных вещей из Украины в Европу. Украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, можно отправить коробку или чемодан с вещами в 24 европейские страны. Однако отправлять можно только одежду и личные вещи (за некоторыми исключениями).

Новая услуга называется "Вещи из дома за границу", полный список стран размещен на сайте компании. Об этом говорится в заявлении "Новой почты", которое есть в распоряжении OBOZREVATEL. В первую очередь, услуга вводится для беженцев, которым могут помочь отправить вещи их близкие.

"Многие украинцы во время войны выехали за границу, преимущественно в страны Европы. Люди покидали дома, взяв лишь небольшую часть вещей и документов... Можно отправить только подержанные вещи, то есть без этикеток и заводских упаковок. Например, одежда, обувь, игрушки, косметика и т.д.", – объяснил Юрий Беневитский, СЕО Новой почты Глобал.

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Есть и другие предметы, которые нельзя отправить с помощью услуги. Это:

документы, удостоверяющие личность;

еда и алкоголь;

лекарственные средства;

электроника (фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и т.д.);

деньги, именные банковские карты;

горючие материалы.

Цены зависят от страны назначения и веса посылки. Например, стоимость отправления с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг составляет 800 гривен, до 10 кг –1200 гривен, а если отправить 30 кг – 2 000 грн. В тариф не входят возможные пошлины и налоги, которые могут взиматься в стране получения.

Доставка за границу осуществляется только по адресу получателя. Максимальный вес отправления –70 кг, габариты не должны превышать 120х80х69 см. Срок доставки ориентировочно от 6 дней.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

принести вещи в отделение, обязательно в развернутом виде , чтобы сделать ее общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправку. Кроме того, указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Новой почты Глобал" для заполнения инвойса для таможни.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 31 марта "Новая почта" вернула курьерские услуги. Тариф остался таким же, каким был до войны, – плюс 30 грн к тарифу доставки в отделение (для отправлений с весом до 30 кг).