"Новая почта" разбила посылку, которую не должна была перевозить

Сотрудники "Новой почты" разбили перевозимую посылку – 20 яиц и банку меда. При этом на самой посылке не было наклейки, сообщающей о ее хрупкости. Кроме того, поскольку яйца являются продуктом, требующим специального температурного режима, они запрещены к пересылке правилами компании. Тем не менее, в компании пообещали разобраться с ситуацией.

О случившемся рассказала у себя в Facebook клиентка почтового оператора Елена Степаненко. Именно ей и предназначалась посылка.

"Передала бабушка внуку передачу. Посылка ехала день. Прибыло: 20 яиц, из них ни одного целого – хотя были в пластиковом контейнере и пупырках дополнительных. И раздавленная пополам пластмассовая банка меда. Что вы делали той посылкой, чтобы раздавить пластмассовую тару?", – сетует женщина.

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В ответе под постом Елены Степаненко сотрудники "Новой почты" признали, что ситуация – неприятная. А также пообещали во всем разобраться.

"Ужасно. Напишите нам, пожалуйста, номер накладной – хотим во всем разобраться", – говорится в ответе.

"Новая почта" запрещает пересылать продукты, требующие специального температурного режима. К которым относятся и яйца. Т.е., посылка вообще не должна была быть отправлена.

Однако даже с учетом того, что отправитель не указал, что именно отправляет, на посылке должна была быть наклейка, предупреждающая о ее хрупкости. Наклейки же такой не было.

О этом в комментариях к своему посту сообщила сама Степаненко. При этом она подчеркнула: о хрупкости посылки сотрудники "Новой почты" были осведомлены, но наклейку лепить не стали.

"У нас в отделении такое даже не берут на отправку. А было отмечено что хрупкое?", – написала под постом некая Мирослава Оболонина, которая, судя по всему, работает в "Новой почте".

"Мама предупредила. Но наклейку почта не сделала", – ответила Степаненко.

Ранее ОBOZREVATEL сообщал, что клиентка "Новой почты" рассказала, что компания пыталась заставить ее дважды заплатить за одну и ту же доставку. Оператор же после публичной жалобы деньги клиентке вернул. А еще спросил, хочет ли она получить за случившееся подарок.