"Новая почта" пыталась заставить украинку дважды заплатить за одну и ту же доставку

Клиентка "Новой почты" рассказала, что компания пыталась заставить ее дважды заплатить за одну и ту же доставку. Оператор же после публичной жалобы деньги клиентке вернул. А еще спросил, хочет ли она получить за случившееся подарок.

На странице "Новой почты" в Facebook ее клиентка Светлана Цибуля сообщила, что лично оформила отправление в село Степовое в Золотоношском р-не, Черкасской области. При этом она подчеркнула, что курьер в ее же присутствии перепроверил данные получателя.

Однако вскоре ее уведомили, что отправление было переадресовано. Новым адресом было указано все то же село Степовое в Золотоношском р-не, Черкасской области. При чем за переадресацию клиентку обязали заплатить – практически ту же сумму, что и при первой отправке.

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"На ровном месте цена доставки выросла вдвое! Это у вас новый способ дополнительного заработка такой?", – подытожила клиентка.

Под постом Светланы Цибули сотрудники "Новой почты" попросили извинения за случившееся. А также сообщили, что вопрос решен и оплата переадресации для нее отменена.

Кроме того, в компании поинтересовались у клиентки, не хочет ли она получить от нее подарок. Так, дескать, оператору удастся сгладить негативное впечатление о себе.

"Искренне извиняемся за эту ситуацию. Видим, что сейчас вопросы уже решили. Оплата за переадресацию отменена. Нам бы очень не хотелось, чтобы у Вас оставалось негативное впечатление о работе компании. Хотим предложить Вам небольшой презент", – говорится в ответе компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что клиентка "Новой почты" подозревает сотрудников "Новой почты" в воровстве. По ее словам, они украли у нее 10 кг сахара. Женщине уже выплатили компенсацию.