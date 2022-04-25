"Новая почта" откроет все отделения в Киевской области: названа дата

Частный почтовый оператор "Новая почта" возобновит работу всех отделений в Киевской области до 15 мая. Некоторые отделения в освобожденных от оккупантов Буче и Ирпене уже открыты.

Об этом сообщил сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк. По его словам, многие отделения пострадали, части придется переехать.

"Мы начинаем активно их восстанавливать, там, где сооружения разрушены до основания, будем переезжать или устанавливать временные мобильные отделения. Уже к 1 мая массово откроемся в Киевской области, а с 15 мая здесь будет работать почти вся сеть", – отметил Поперешнюк.

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Как уточнили в пресс-службе "Новой почты", с 25 апреля заработали 4 отделения в Ирпене, 2 – в Макарове и по одному – в Буче и Колонщине. В отделении можно получить доставки еды, лекарств, вещей и других товаров, а также забрать посылки.

В Ирпене работают:

Отделение №4, ул. Зарифы Алиевой, 85

Отделение №8, ул. Центральная, 6а

Отделение №11, ул. Украинская, 82

Отделение №12, ул. Университетская, 2ф/2, пом. 98

В Макарове:

Отделение №1, ул. Проектная, 1

Отделение №2, ул. Кочубея, 1

В Буче заработало отделение №2, расположенное по бул. Богдана Хмельницкого, 4. В Колонщине открыто отделение №1, ул. Киевская, 26

"Отделения работают 7 дней в неделю. В будние дни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00... На прошлой неделе компания возобновила курьерскую доставку в этом регионе", – отметили в компании.

Ранее Поперешнюк также сообщал, что в Сумах с 11 апреля заработали 18 отделений. В Харькове к работе вернулось больше 50 отделений. А вот в Луганской и Донецкой области работа сети приостановилась.

"Ежедневно открываем отделения и запускаем почтоматы, временно закрытые или находившиеся в зоне боевых действий и в оккупации. Активно и непрерывно восстанавливаем качество и скорость доставки, стараемся выйти на довоенные стандарты, где это возможно... Луганщину и Донбасс пока оставляем, чтобы не мешать ВСУ делать свою работу – уничтожать врага", – сообщал Поперешнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 31 марта "Новая почта" вернула курьерские услуги. Тариф остался таким же, каким был до войны, – плюс 30 грн к тарифу доставки в отделение (для отправлений весом до 30 кг).

"Новая почта" также ввела скидки 50-80% на отправку личных вещей из Украины в Европу. Украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, можно отправить коробку или чемодан с вещами в 24 европейские страны.