Новая энергетическая схема в Украине: ток продают с наценкой в 41% через компанию партнера нардепа Иванчука

Украина покупает электроэнергию из Беларуси через компанию-прокладку из-за чего переплатит сотни миллионов долларов в год. Заработать на такой схеме смогут избранные бизнесмены, однако и без политиков не обошлось. Менеджеры прокладок связаны с другом и партнером нардепа от "Довіри" Андрея Иванчука, а также с компанией, которую откровенно лоббировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

О том, кто и сколько заработает на дорогой электроэнергии для Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине с 17 декабря 2021-го главным импортером электроэнергии из Беларуси стала компания "Трейдэнергоресурс", говорится в данных проведенных аукционов. До этого данную функцию выполняла "ТЭТ Групп".

Буквально за пять дней до этого, 12 декабря у компании поменялся бенефициарный собственник. Согласно данным Opendatabot, им стал Тариям Матар Мохамед. Он же, как уже писал OBOZREVATEL, связан и с "ТЭТ Групп". Казалось бы, зачем менять компании, если организатор остается прежним?

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Во-первых, в СМИ опубликовали целую череду расследований о деятельности "ТЭТ Групп". Репутация компании пострадала. Во-вторых, поменялся не только бенефициар, но и директор. 9 декабря им стал Николай Юрчак. Как утверждают СМИ, это менеджер Артура Гранца, давнего друга Андрея Иванчука. Ранее Юрчак был менеджером в компании Гранца "Мимиер Трейд Юкрейн", сообщает издание Latifundist.

Как пишут СМИ, об импорте электроэнергии Иванчук якобы договаривался сам с беларусской стороной через беларусского бизнесмена Алексея Алексина, который сейчас проживает в ОАЭ и находится под санкциями в ЕС. Алексин якобы давно знает Гранца и Иванчука, и имел с ними общие бизнес-интересы в дьюти-фри.

"Белэнерго" продает электроэнергию по цене в $59 за мВт*час, а украинская компания покупает ее уже за $100. На рынок она поступает по цене около $107-120. Маржу в 41% получает фактически прокладка. Объемы, которые поставляются ежемесячно, за год позволяют зарабатывать около $390 млн на разнице в тарифах.

То есть чтобы стать сказочно богатыми и приумножить свои капиталы, достаточно всего лишь создать компанию-прокладку и перепродавать то, что можно было бы покупать напрямую в разы дешевле. Тут есть важное условие: любая компания не может прийти в Беларусь и начать покупать электроэнергию. Для этого нужно получить разрешение, договориться с беларусским "Белэнерго".

И у Тарияма Матара Мохамеда это получилось. На украинском рынке электроэнергии скрыть что-то крайне сложно. Все участники между собой знакомы, менеджеры "мигрируют" из одной компании в другую, а слухи быстро распространяются. Уже через несколько недель после старта закупок тока из Беларуси компанией "ТЭТ Групп" несколько анонимных телеграмм-каналов и популярных интернет-изданий опубликовали договор, согласно которому "ТЭТ Групп" покупает электроэнергию через компанию Vector Energy Innovation.

Договор со стороны Vector Energy Innovation подписал директор компании Тариям Матар Мохамед Тариям (гражданин ОАЭ). Но украинцам он может быть хорошо известен, поскольку также является директором Industrial Innovation Group. Эта компания – перерожденный ЕДАПС, который долгое время зарабатывал на печати документов. Ее собственник – Юрий Сидоренко – замешан в огромном количестве коррупционных скандалов:

Несколько лет назад на публичных мероприятиях компании Сидоренко начал появляться глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Еще в 2019-м IIG похвастались якобы самой современной и быстрой печатью паспортов. Перед публикой устроили целое шоу – паспорт напечатали за 10 минут. Cреди основных спикеров – Давид Арахамия. "Чтобы люди жили лучше, должна быть "держава в смартфоні", – в очередной раз повторил лозунг политик. В адрес компании он не жалел комплиментов. "Если сейчас посмотреть, как государство взаимодействует с человеком, то это просто ад", – возмутился он.

После этого, по нашей информации, Арахамия всячески способствовал выходу Industrial Innovation Group на украинский рынок. Но если с печатанием паспортов реализовать планы пока не удалось, то с электроэнергией уже есть успехи.

С беларусской стороной, видимо, помог Иванчук. Гранц же – его давний и надежный друг. По всей вероятности, их отношения также распространяются и на бизнес. К примеру, в компании Гранца "Бф Груп" (магазины в "Борисполе") уполномоченным лицом является некий Юрий Валентинович Грищенко. Он же числится в руководстве, собственниках "БФ Капитал", "БФ Экспо". Он же с 2012 по 2019 год являлся помощником Иванчука.

При этом сам Иванчук не особо и скрывает свой интерес к бизнесу своего друга Гранца. Он приходил на открытие новых магазинов в Борисполе, не скрывает своей дружбы со скандальным предпринимателем. А Гранц в интервью не стал опровергать, что дружит с Иванчуком.

Андрей Иванчук – лакмусовая бумага в вопросах борьбы власти с олигархатом. Пока его коллеги по парламенту попадают в санкционные списки, их активы национализируют, нардеп "получил индульгенцию" от власти и остался без внимания и со стороны СНБО, и правоохранителей. Теперь же его имя связали с новой схемой: огромных заработков на непрозрачных закупках электроэнергии в Беларуси через прокладки.

Президент Владимир Зеленский вначале своей каденции допускал смелые замечания в адрес Иванчука. К примеру, выступая в Ивано-Франковске, он лично обратился к скандальному нардепу: "Я вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?". Эти 175 млн грн Зеленский "просил" на ремонт дороги, намекая на то, что у политика они точно есть.

С того момента прошло несколько лет. За это время Иванчук сумел добиться статуса "нужного для власти" человека. И пока некоторые его коллеги попадали в санкционные списки, их активы национализировали, Иванчук оставался и остается неприкосновенным.

Как же ему удалось этого добиться? Политик вместе с еще двумя десятками парламентариев создал депутатскую группу "Довіра", получив "золотую акцию" в Раде. От их поддержки зависит принятие многих законопроектов. К примеру, одно из важнейших решений парламента в 2021-м – принятие бюджета страны на 2022-й – поддержало всего 215 "слуг народа". Этих голосов не достаточно, но на помощь пришла "Довіра" – они практически в полном составе, включая Иванчука, поддержали госбюджет и документ все-таки приняли. Можно привести десятки таких примеров.

Такое поведение для оппозиционной группы весьма необычное. Как правило, оппозиция не поддерживает ни проекты бюджетов, ни кадровые решения – тем самым она не разделяет ответственность власти. Но в случае с "Довірой" негластое правило не действует. Кажется, что такими "договорняками" деятельность олигарха в Раде и ограничивается.

OBOZREVATEL вскоре опубликует серию материалов о том, с какими схемами может быть связан Иванчук и как ему удалось остаться неприкосновенным.

Продолжение следует...