В Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса стала обязательной. В список попали работники учреждений соцзащиты, госкомпаний "Укрзалізниця" и "Укрпочта" и др. Невакцинированных начнут отстранять от работы с 9 декабря. Они не будут получать зарплату, а время вынужденного "отпуска" не засчитают в страховой стаж.

Такое решение приняли во время заседания Кабмина 24 ноября, которое транслировалось на YouTube-канале "Кабмин". Также теперь должны обязательно вакцинироваться:

работники заведений социальной сферы, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работники стратегических для государства предприятий ("Укрпочта", "Укрзалізниця" и др).

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Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это решение ответственным подходом. Ведь представители указанных предприятий, организаций при выполнении своей деятельности и обязанностей больше всего контактируют с другими людьми.

"Что касается госслужащих и педагогов, ранее уже включенных в соответствующий перечень профессий, то подавляющее большинство категорий граждан практически уже полностью вакцинировано. В частности, более 96% первой дозой и более 85% полностью", – заявил глава Кабмина.

Шмыгаль заявил, что приказ Минздрава о расширении перечня профессий вступает в силу уже 9 декабря. Вернуться на работу можно после первой дозы вакцинации. Последний раз этот перечень расширили 9 ноября.

Ранее в перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 является обязательной внесли работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных госадминистраций и структурных подразделений;

всех учебных и научных учреждений.

Сотрудники указанных организаций попали в перечень обязательного вакцинирования из-за важности для страны их бесперебойной работы. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Отстраненным от работы людям зарплата выплачиваться не будет. Причина проста: согласно законодательству, заработная плата начисляется за проделанную работу. А поскольку отстраненный сотрудник выполнять ее не может, то, соответственно, и денег ему платить не за что.

Кроме того, время, проведенное "в отстранении", не будет засчитываться в стаж ни для назначения пенсии, ни для оплаты больничных.

В документе Кабмина указывается, что срок отстранения истекает после устранения обусловивших его обстоятельств. Таким образом, ими могут быть:

предоставление отстраненным сертификата о вакцинации;

отмена/приостановление действия постановления.

Не все невакцинированные от COVID-19 будут отстранены от работы. Для тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок, сделано исключение.

Доказать это можно будет только одним способом. Нужно предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавируса, выданное учреждением здравоохранения.

Ранее сообщалось, что когда 60% взрослого населения Украины получит по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, в нашем государстве могут начать делать бустерную прививку. Речь идет о третьей дозе препарата.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что выплата "тысячи за вакцинацию от власти" не сможет существенно стимулировать потребительский спрос. Однако эти деньги могут спровоцировать рост цен на развлечения и занятия спортом – те сферы, на которые их разрешат тратить. В частности, подорожать могут абонементы спортклубов, билеты на концерты, в кино и т.д.