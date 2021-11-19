"Тысяча за вакцину": украинцам грозит подорожание абонементов в спортзалы и билетов в кино

Выплата "тысячи за вакцинацию от власти" не сможет существенно стимулировать потребительский спрос. Однако эти деньги могут спровоцировать рост цен на развлечения и занятия спортом – те сферы, на которые их разрешат тратить. В частности, подорожать могут абонементы спортклубов, билеты на концерты и в кино и т.д.

По словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, сказанными для Forbes, стоимость таких услуг может вырасти на 5-10%. Ведь эти отрасли страдают от недозагрузки.

"Тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. Но цены в области культуры и спорта могут вырасти на 5-10%", – отметил он.

Впрочем, выдача украинцам денег за вакцинацию не приведет к глобальному росту цен, уверен Николайчук. По его словам, если за счет этого инфляция и увеличится, то не намного – на 0,1-0,2%.

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Причина этого – доля спорта и развлечений в общем ВВП является небольшой. А поэтому если некий рост цен и произойдет, то лишь в некоторых смежных отраслях:

железнодорожном транспорте;

авиационном транспорте.

"В масштабах экономики эти суммы незначительны. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП", – заметил Николайчук.

В Верховной Раде поддержали законопроект, запускающий раздачу "тысячи за вакцинацию от власти". За его поддержку народные депутаты отдали 285 голосов.

Принятый документ позволяет Министерству финансов получить из госбюджета дополнительные средства. Ведь именно это ведомство будет отвечать за распределение денег вакцинированным.

Также эти 3 миллиарда пойдут на поддержку бизнеса и наемных работников в "красных" зонах карантина. Средства направят по новой бюджетной программе Минэкономики.

Кроме того, документ увеличивает ожидания от НДС в этом году на 1,9 млрд грн. А также на 975 млн грн – от налога на прибыль предприятий.

Как заверил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, 1000 грн получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.Подоходный налог и военный сбор с полученных денег взиматься не будут.

Несмотря на то, что выплату планируют проводить через приложение Дія, стать получателями смогут и те, кто не зарегистрирован в этой системе. Правда, как именно – уточнят позже. Представители власти уверяют, что будет разработан отдельный механизм.

Использовать деньги по своему усмотрению получившие их украинцы не смогут. Способы их применения четко определены. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "тысячу за вакцинацию от власти" можно будет потратить на:

приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт;

занятия спортом;

путешествия по Украине поездом или самолетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19 не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Речь идет о тех препаратах, которые направлены на производство вакцин в Украине.