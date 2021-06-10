Нет смысла снимать санкции с 'Северного потока-2' до выборов в Германии, – Витренко

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что со стороны США крайне нелогично смягчать санкции к газопроводу "Северный поток-2" перед выборами в Германии. Они состоятся в сентябре 2021-го.

Об этом сообщает Аtlantic Сouncil. "Учитывая важность хороших отношений с Германией, с тактической точки зрения, США должны были остановить трубопровод, пока после выборов не будет сформирована новая немецкая коалиция, которая будет отражать взгляды немецкого народа. Нет смысла ослаблять санкции сейчас, потому что скоро в Германии будет существовать новая политическая реальность", – сказал Витренко.

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Глава правления компании уверен, что российский газ больше не будет проходить через Украину после того, как построят "Северный поток-2" и истечет текущий пятилетний контракт.

"Зеленые" и организации по защите окружающей среды выступают против трубопровода. Однако Витренко не уверен, что этого будет достаточно, чтобы сорвать "Северный поток-2". "Я не оптимистичен в отношении того, что экологи и "Зеленые" могут это остановить. У меня было бы больше надежд, если в новую коалицию войдут "Зеленые" и увеличат свою поддержку", – добавил глава компании.

Ранее эксперт по международной политике Владимир Воля заявил, что Россия не сможет давить на Европейский союз с помощью газопровода "Северный поток-2", так как у стран Европы и так есть откуда получать газ. ЕС и раньше справлялся без этого трубопровода.

"Россия ни коим образом не сможет использовать "Северный поток-2" для давления на Евросоюз, поскольку у Европы диверсифицированная поставка газа. Использовать против европейских стран хоть первый, хоть второй потоки Россия не сможет. Европа получает газ из очень большого количества источников – Южный газовый коридор, поток с Каспия. Могут быть подключены и другие потоки. К тому же Европа частично имеет и свои собственные источники добычи газа. Конечно, "Северный поток-2" является самым мощным газопроводом из всех российских труб, которые поставляют газ в Европу. Но Евросоюз раньше как-то справлялся без "Северного потока-2", – сказал Воля.

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