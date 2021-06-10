Европа справилась бы и без 'Северного потока-2', – эксперт

Россия не сможет давить на Европейский союз с помощью газопровода "Северный поток-2", так как у стран Европы и так есть откуда получать газ. ЕС и раньше справлялся без этого трубопровода.

Об этом рассказал эксперт по международной политике Владимир Воля, сообщает ГолосUA. "Россия ни коим образом не сможет использовать "Северный поток-2" для давления на Евросоюз, поскольку у Европы диверсифицированная поставка газа. Использовать против европейских стран хоть первый, хоть второй потоки Россия не сможет. Европа получает газ из очень большого количества источников – Южный газовый коридор, поток с Каспия. Могут быть подключены и другие потоки. К тому же Европа частично имеет и свои собственные источники добычи газа. Конечно, "Северный поток-2" является самым мощным газопроводом из всех российских труб, которые поставляют газ в Европу. Но Евросоюз раньше как-то справлялся без "Северного потока-2", – сказал эксперт.

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Воля считает, что РФ никак не сможет влиять на ЕС с помощью газопровода, который еще не известно когда заработает. Однако некоторые страны Восточной Европы все же понесут определенные убытки.

"Россия не сможет устроить Европе дефицит газа. Но вот то, что некоторые страны, возможно теряют какую-то часть украинского транзита, то это да. Из Украины газ течет в Европу через восточные государства Евросоюза. Вероятно, это и имел ввиду Блинкен, но в общем на Евросоюз это не влияет. Польша вообще переориентируется на создание трубопровода с Норвегией и призывает отказаться от покупки российского газа", – добавил специалист.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал газопровод "Северный поток-2" "оружием Кремля". Украинское правительство будет настаивать на остановке строительства.

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", – сказал Шмыгаль. Он отметил, что "экономическое оружие Кремля" будет использоваться против Украины, Европы и США.

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