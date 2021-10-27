Германия нашла способ остановить "Северный поток-2"? "Зеленые" хотят прикрыть проект Путина

Глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок хочет помешать запуску "Северного потока-2". Проект еще можно остановить, но если только представители партии получат руководящие посты в МИД. Специалисты говорят, что это труднодосягаемая задача, так как у других группах есть очень много сторонников газопровода.

OBOZREVATEL расскажет о ситуации вокруг газового проекта, о чем говорят в немецких СМИ и что думают украинские и российские эксперты.

"Зеленые", они же "Союз 90", на протяжении долгого времени выступают против запуска российского трубопровода. Позиция глав партии предельно ясна, говорится в материале DIE WELT. Анналена Бербок и Роберт Габек заявляют, что "Северный поток-2" не должен вводиться в эксплуатацию, потому что нарушает еврозаконодательство и делает регион, и особенно Германию, еще более зависимым от РФ.

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"Зеленые" – единственная партия из Германии, которая выступает против запуска трубопровода. В той же СвДП (Свободная демократическая партия) вице-президент Вольфганг Кубицки всегда был активным сторонником "Северного потока-2" и выступал за его запуск.

Позиция первых объясняется тем, что еврозаконы предусматривают разделение поставщиков энергии и операторов сетей для обеспечения справедливой конкуренции. А вот в этом аспекте к концерну "Газпром" возникают вопросы.

Цена газа в Европе остается высокой, а объемы в газохранилищах минимальные. Поставки из РФ в регион уменьшились. В Еврокомиссии утверждают, что виновником ситуации является именно "Газпром". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) до исходной точки в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Российский эксперт по энергетическим вопросам, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин сомневается, что МИД Германии в одиночку способно остановить "Северный поток-2". Специалист отметил, что для остановки проекта требуется большое политическое решение, а одним только министерством дело не ограничится.

"Я предполагаю, что это немного переоценка роли "Зеленых" в будущем правительстве. Я не думаю, что здесь будет исходить от правительства такая инициатива", – сказал Крутихин.

В свою очередь руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович сказал, что ситуацию пока довольно сложно прогнозировать, поскольку сейчас основной процесс – сертификация. Занимается этим немецкий регулятор, который в принципе является частью правительства, но подчиняется Минэкономики.

"То есть оно не находится непосредственно в вертикали МИД, но, безусловно, присутствие "Зеленых" в правительстве должно определенным образом повлиять на позицию", – сказал Ницович.

Украинский специалист уточнил, что сейчас в ФРГ продолжаются коалиционные переговоры. Посему не совсем понятно, какой будет позиция нового правительства касательно "Северного потока-2".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минэкономики Германии заявили, что разрешение на перекачивание газа из РФ в ФРГ по "Северному потоку-2" не угрожает поставкам в ЕС. Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал ситуацию.

Он заявил, что когда газопровод заработает, Россия сможет прекратить транзит через Украину. Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа по "Северному потоку-2".