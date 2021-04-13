Немецкие экологи подали иск против 'Северного потока-2'

Немецкая организация по защите окружающей среды (DUH) 13 апреля подала иск против строительства "Северного потока-2". Иск в Административном суде Гамбурга направлен против утверждения строительных работ именно в чувствительный птичий период.

Об этом сообщается на сайте организации. Ранее BSH (Федеральное управление по морскому судоходству и гидрографии) отклонило возражение DUH против утверждения дальнейшего строительства, отвергнув при этом экологические и климатические аргументы. В организации считают, что есть угроза для гнездования птиц и жизни морских свиней.

Исполнительный директор DUH Саша Мюллер-Креннер отметил, что федеральное ведомство пытается как можно быстрее и без учета охраны природы и климата и энергетических потребностей создать факты для дальнейшего строительства "Северного потока-2".

"При этом федеральное правительство в своих прогнозах исходит из снижения потребления газа. Германия не нуждается в мега-трубопроводе, который составляет 100 миллионов тонн CO2 в год. Трубопровод является крупнейшим ископаемым проектом в Европе –противоречие с климатическими целями очевидно. С помощью нашего иска мы хотим добиться того, чтобы остановка строительства была осуществлена в немецких водах. При этом мы будем использовать все юридические средства", – заявил Мюллер-Креннер.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США утвердило два пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Ограничения могут быть представлены Конгрессу уже в мае.

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