Немецкая авиакомпания изменила график рейсов в Украину: боятся оставаться в стране на ночь

Крупная немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график своих ночных авиарейсов в Украину. Причина, которую назвали пассажирам – экипаж не может оставаться в стране на ночь из-за "политической ситуации". Речь идет о возможном полномасштабном нападении России на Украину.

Об этом сообщает издание "Европейская правда". Как рассказала журналистам Любовь Цыбульская, которая должна была вылететь из Германии 22 января в 22.00, рейсы переносят на утро. Таким образом экипажу не придется ночевать в Киеве.

"Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине", – процитировалана она объяснение работников авиакомпании. Также информацию подтвердила экс-нардеп Виктория Войцицкая в Facebook, которая также должна была вернуться в Украину этим рейсом.

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Вместо 22 января вылет перенесли на 23 января (6 утра). При этом возможные расходы из-за задержки рейса и необходимости искать место для ночевки, не компенсировали, пояснила политик. А вот Цибульской расходы на отель компенсировали.

"Как нам в самолете еще раз повторили, "мы не можем оставаться на ночь в Украине из-за политического напряжения". И это не паника, а констатация новых реалий", – добавила Войцицкая в соцсети.

К слову, о возможном военном нападении говорят представители правительств США, Великобритании, Польши и других стран. Также такую опасность признали и в Еврокомиссии. Однако решение о переносе рейсов компании принимают самостоятельно.

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