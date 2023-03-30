Не вкусно и не точка: клон McDonald's в Беларуси показал свое новое название

В Беларуси окончательно выбрали новое название для бывших ресторанов сети McDonald's, которая отказалась работать в стране. Вариант "Вкусно – и точка" (как в России) заблокировал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, поэтому беларуские креативщики остановились на названии "Мы открыты".

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Так, компания "КСБ Виктори Рестораны", которая управляет бывшими заведеними McDonald’s в Беларуси, сменила логотипы на сайте и в соцсетях на "Мы открыты". Дизайн напоминает одновременно и оригинальный McDonald's, и российскую подделку – текст зелеными буквами размещен в желтом круге:

Вместе с тем в Торговом реестре рестораны сети значатся под названием "КСБ Виктори Рестораны". На момент написания материала сайт компании был неисправен, однако в сети сохранились скриншоты:

Ранее ожидалось, что McDonald's в Беларуси будет называться так же, как и в РФ – "Вкусно – и точка". Для этого местные управляющие даже планировали приобрести российскую франшизу. Однако планы спутал Лукашенко, который на одном из совещаний потребовал, чтобы McDonald's заменили именно беларуские рестораторы.

В результате "КСБ Виктори Рестораны" пришлось временно вернуть оригинальные вывески "Мака" (что, впрочем, было незаконно), а также добавить в меню "беларуские бургеры". Незаконные вывески McDonald's вскоре сняли и поставили временное название "Мы открыты".

Теперь этот вариант, вероятно, стал окончательным. Он, кстати, появился не только на сайте и в соцсетях беларуской компании, но также и на картах агрераторов по заказу доставки еды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сеть ресторанов "Вкусно – и точка" закончила 2022 год с убытком в 11 млрд рублей (140 млн долларов). В то время как в 2021-м McDonald's показал прибыль в 2 млрд рублей (25,8 млн долларов).

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