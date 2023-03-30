"Вкусно – и точка" показала миллиардные убытки: подделка McDonald's в РФ провалилась

В России сеть ресторанов "Вкусно – и точка" закончила 2022-й с убытком в 11 млрд рублей (140 млн долларов). В то время как в 2021-м McDonald's показал прибыль в 2 млрд рублей (25,8 млн долларов).

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Об этом говорится в отчете "Система ПБО". Именно эта компания занимается управлением сетью, сообщает BMF. Отметим, компания McDonald's приняла решение покинуть российский рынок из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

После сеть ресторанов выкупила другая компания. Они создали похожее меню и переименовали сеть во "Вкусно – и точка". Среди причиной убытков называют в том числе и тот факт, что рестораны во время ребрендинга были закрыты в течение нескольких месяцев. Кроме того, они инвестировали большое количество средств в ребрединг.

При этом россияне были недовольны качество нового меню, а также продуктами, которые использовали в ресторанах. Из-за проблем с логистикой из меню временно пропадали блюда из картофеля. Также клиентам попадались испорченные продукты.

Сеть также часто обвиняют в плагиате. Например, их логотип подозрительно похож на тот, который использует компания по производству кормов для животных Matosmix. Все блюда напоминают те, которые предлагали в McDonald's, однако повторять их названия и рецептуру они не имеют права.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Одессе открылась сеть ресторанов McDonald's. Будут работать пять заведений по всему городу.

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