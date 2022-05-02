"Не верю в будущее России": Кремль заставил Тинькова продать свой банк за 3% цены

Российский миллиардер Олег Тиньков был вынужден продать свой банк Тинькофф (ему принадлежала часть акций) по цене, которая по его оценкам составляет 3% реальной стоимости. Кремль вынудил его к такому шагу после того, как Тиньков выступил против войны России против Украины.

Об этом российский миллиардер рассказал в интервью изданию The New York Times. Свой банк Тиков продал приближенному к Кремлю олигарху Владимиру Потанину (ему принадлежало 35% акций). "Они заставили меня продать его из-за моих заявлений", – сказал Тиньков и при этом уточнил, что "продал за копейки".

Он поблагодарил Потанина, что тот позволил ему заработать хотя бы часть от стоимости банка. Еще до полномасштабной войны Тиньков собирался продать свою долю в банке, так как он "не верит в будущее России".

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Тиньков отрицает, что выступил против войны в надежде, что с него снимут санкции ЕС. По его словам, представители элиты "в шоке" от войны и в большом количестве звонили ему, чтобы предложить поддержку.

"Они понимают, что привязаны к Западу, что они часть мирового рынка и так далее...Они быстро, быстро превращаются в Иран. Но им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети провели летние каникулы на Сардинии", – говорится в материале.

Ранее Олег Тиньков открыто выступил против развязанной Россией войны против Украины. В частности, он:

призвал Запад остановить президента России Путина;

заявил, что большинство россиян не одобряют войну;

назвал "дебилами" тех, кто "рисует [символ войны против Украины] Z";

заявил о плачевном состоянии армии, экономики и общем устройстве РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский Амстердамский торговый банк объявлен банкротом. Банку был нанесен серьезный ущерб из-за санкций, введенных против России из-за войны, а многие контрагенты и другие банки объявили бойкот финансовому учреждению. В результате его попытались продать, однако покупателей найти не удалось.