Первый российский банк объявлен банкротом: санкции разрушили актив агрессора

Российский банк в Нидерландах объявлен банкротом. Речь идет об Амстердамском торговом банке (АТБ), который пострадал в результате введенных санкций.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство AFP. "Принадлежащий России Амстердамский торговый банк, попавший под санкции, рухнул, заявил суд", – говорится в сообщении агентства.

Банку был нанесен серьезный ущерб из-за санкций, введенных против России из-за войны, многие контрагенты и другие банки объявили бойкот финансовому учреждению. В результате банк попытались продать, однако покупателей найти не удалось.

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Отметим, Амстердамский торговый банк зарегистрирован в Нидерландах. Он специализировался на предоставлении торгового финансирования компаниям, желающим вести бизнес в странах бывшего Советского Союза. АТБ принадлежит корпоративному казначейству Альфа-Групп.

К слову, российский банкир Петр Авен, который попал под санкции и имеет отношение к Альфа-Групп, заявил, что его бизнес полностью разрушен. Он сомневается, что сможет нанять водителя, а сам водить не умеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нападения России на Украину под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались сотни компаний и около 1000 граждан страны-агрессора. Самый "популярный" вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.