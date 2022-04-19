"Дебилы рисуют Z": основатель российского "Тинькофф банка" выступил против войны в Украине

Известный российский предприниматель, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков выступил против кровавой войны, которую развернул диктатор Владимир Путин со своей рашистской армией в Украине. Он призвал Запад остановить президента РФ, а также заявил, что большинство россиян не одобряют войну. При этом есть и те "дебилы, рисующие Z".

По словам бизнесмена, таких россиян лишь 10%, а оставшиеся граждане выступают против войны в нашем государстве. Об этом Тиньков написал в своем Instagram во вторник, 19 апреля.

"Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в непотизме, холуйсте и чинопочитании. Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества... конечно есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!", – написал банкир.

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Также Тиньков обратился к странам Запада с призывом остановить кровавого диктатора Путина. "Уважаемый "коллективный Запад", пожалуйста, дайте г-ну Путину свободный выход, чтобы сохранить его лицо и остановить эту бойню. Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", – указал предприниматель.

По словам основателя "Тинькофф банка", он не знает ни одного человека который получал бы выгоду от этой "безумной" войны. Он добавил, что сейчас гибнут невинные люди и солдаты.

Состояние Тинькова в 2021-м оценивалось в $4,7 млрд. При этом после начала войны в Украине оно значительно сократилось, а бизнесмен перестал быть миллиардером. До этого Тиньков уже высказывался против войны.

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