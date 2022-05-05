Не соответствует стандартам: Великобритания лишила Московскую биржу официального статуса

Великобритания официально отозвала у Московской фондовой биржи статус признанной фондовой биржи. Торговая площадка больше не соответствует коммерческим стандартам. Это означает, что инвесторы больше не получат доступ к налоговым льготам в Великобритании при торговле ценными бумагами на Мосбирже.

Об этом сообщило Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC). При этом приказ сохранит статус существующих инвестиций для существующих инвесторов.

"HMRC отозвала статус признанной фондовой биржи Московской фондовой биржи с 5 мая 2022 года", – говорится в сообщении ведомства. Консультации по этому вопросу велись с 19 апреля – тогда ведомство анонсировало план лишить Мосбиржу официального статуса.

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С фундаментальной точки зрения это снижает инвестиционную привлекательность России. Одна сейчас инвесторы и так не планируют инвестировать существенные суммы в российские активы.

Решение принято на фоне санкций, которые наложены на Россию за ее вторжение в Украину. Сыграли роль и ответные ограничения со стороны Кремля. В связи с этим в HMRC постановили, что Мосбиржа "больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами, ожидаемыми от признанной биржи" .

"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на их незаконную войну с Украиной, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – объясняла финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер.

Статус признанной фондовой биржи – это классификация для целей налогообложения. Ценные бумаги, которые торгуются на признанной фондовой бирже, имеют на определенные налоговые льготы и преференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад продолжает финансовую изоляцию России с помощью санкций. В шестом пакете ограничений ЕС предлагает отключить еще 3 российских банка от SWIFT.

А Великобритания 4 мая расширила санкции против России. В ограничительный список попали 63 компании, СМИ и физических лиц, в частности журналисты. Среди прочих, это: замминистра обороны Николай Панков, помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин, производитель грузовых автомобилей КамАЗ, российская государственная медиакомпания ВГТРК (каналы "Россиия-1", "Россия-24" и пр.).