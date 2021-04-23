Не факт, что выйдет достроить 'Северный поток-2' – Оператор ГТС Украины

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "не факт", что у "Газпрома" получится закончить проект "Северный поток-2". По его словам, существует не только проблема его достроить, а и проблема ввести в эксплуатацию.

Об этом он заявил в интервью изданию "Экономическая правда". "То, что они сейчас пытаются собственными силами закончить этот проект, не факт, что у них это выйдет. Существует не только проблема физически его достроить, а и проблема ввести его в эксплуатацию", – сказал Макогон.

Также он отметил, что есть вопрос сертификации газопровода, его страховки, применения к нему европейских правил. Также никто не отменял директиву, где четко написано, что на этот газопровод распространяются правила Третьего энергетического пакета, которые могут ограничить его эксплуатацию минимум на 50%.

"Я участвовал в переговорах с "Газпромом", начиная с 2015 года. В 15-м году мы сидели на переговорах с руководством "Газпрома" и они говорили, что скорее солнце куда-то денется, чем мы продлим с Украиной транзитный контракт. В 2019 году они его продлили на 5 лет. Это случилось именно как раз после введения санкций, когда стало очевидно, что они физически не могут достроить этот "поток", – добавил Макогон.

Также он прокомментировал идею назначения президентом США Джо Байденом спецпредставителя по "Северному потоку-2". "Во-первых, это только идея. Мы не понимаем, какие у спецпредставителя будут полномочия и задачи. Если перед ним будет стоять задача договориться с Украиной, скорее всего, это будет минус для нас. Если задача будет в том чтобы остановить "Северный поток-2" – то это, конечно, будет плюс. То есть мы ждем назначение, и потом будем вести консультации и понимать, какая будет позиция и задача этого представителя", – подчеркнул глава компании.

Напомним, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон также заявил, что в случае запуска "Северного потока-2" Украина рискует пойти по "нулевому" сценарию, который предусматривает полное отсутствие транзита и оптимизацию газотранспортной системы (ГТС).

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