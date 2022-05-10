НБУ изменил валютные правила для украинцев: что нельзя купить за границей

Украинцам с 10 мая разрешено переводить деньги за границу для выплаты алиментов. Зато запрещено покупать там акции, облигации и ценные бумаги, рассчитываясь украинскими банковскими картами.

Такие изменения в валютные ограничения внес Национальный банк Украины (НБУ). Меры призваны минимизировать непродуктивный отток капитала из страны.

В НБУ уверяют, что ограничения никак не влияют на использование карт украинских банков за рубежом для оплаты любых других товаров, работ и услуг. Они по-прежнему могут производиться без ограничений.

Главные изменения с 10 мая таковы:

Украинцам разрешено переводить средства за границу с целью выплаты алиментов.

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Временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, осуществляемым с использованием карт, эмитированных украинскими банками.

Иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа Украины (согласно условиям их размещения).

Ранее НБУ также запретил покупать криптовалюту с гривневых банковских карт. Это также необходимо, чтобы минимизировать отток капитала из страны, подчеркнул регулятор. А купить криптоактивы с валютной карты можно в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц.

Регулятор считает, что операции quasi cash преимущественно осуществляются для обхода уже введенных ограничений и, в частности, инвестирования за границу. К таким транзакциям относится:

пополнение электронных кошельков;

пополнение брокерских или форекс-счетов;

оплата дорожных чеков;

покупка виртуальных активов.

Также введены лимиты для P2P переводов (с карты на карту) за границу. Но для поддержки переселенцев в других странах подобные операции можно будет осуществить с валютной карты, однако с аналогичным ограничением: не больше эквивалента 100 тыс. грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ объяснили, как волонтеры могут купить валюту для оплаты за границей. Воспользоваться исключениями могут как физические, так и юридические лица.