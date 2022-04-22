НБУ ввел новые ограничения на операции с криптовалютой

Национальный банк Украины запретил покупать криптовалюту с гривневых банковских карт. На такую меру главный финрегулятор страны пошел, чтобы минимизировать отток капитала из страны до конца начатой Россией войны.

Об этом говорится в постановлении НБУ. В Нацбанке отметили, что с 1 марта и до 18 апреля украинские банки перевели за границу $2,6 млрд.

"Физические лица смогут покупать активы, которые непосредственно конвертируются (обмениваются) на денежные средства и относятся к операциям "quasi cash", используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте)", – отметили в Нацбанке. Такие операции можно будет осуществлять с валютных карт.

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Регулятор считает, что операции quasi cash преимущественно осуществляются для обхода уже введенных ограничений и, в частности, инвестирования за границу. К таким транзакциям относится:

пополнение электронных кошельков;

пополнение брокерских или форекс-счетов;

оплата дорожных чеков;

покупка виртуальных активов.

Отмечается, что лимиты касаются и P2P переводов (то есть с карты на карту) за границу. Но для поддержки переселенцев в других странах подобные операции можно будет осуществить с валютной карты, однако с аналогичным ограничением: не больше эквивалента 100 тыс. грн в месяц.

Оплачивать товары, работу и услуги при помощи платежных карт можно будет и дальше без ограничений. В НБУ называют введенные ограничения временными – они будут действовать до окончания военного положения.

Стоит отметить, что с 14 апреля НБУ разрешил продажу наличной иностранной валюты в банках и обменниках (безналичную продавать при этом и дальше нельзя). Ограничение действовало с начала войны, то есть с 24 февраля.

При этом курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки и не может быть ниже официального курса НБУ. Стоит отметить, что до окончания военного положения в Украине НБУ зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 грн.

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