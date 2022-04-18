Как волонтеры могут купить валюту для оплаты за границей: НБУ объяснил правила

Волонтеры во время военного положения в Украине столкнулись с рядом валютных ограничений, из-за чего возникают трудности с оплатой заказов за границей. Но существует ряд исключений, которыми может воспользоваться волонтерское движение для закупки необходимых товаров за рубежом – прежде всего военной амуниции.

Сделать это могут как физические, так и юридические лица. О том, как воспользоваться такими исключениями, рассказал Национальный банк Украины (НБУ).

Волонтеры-физлица могут покупать и переводить иностранную валюту до 400 тыс. грн в эквиваленте в месяц. В переводе в доллары это более $13,5 тыс.

Правило работает для приобретения ряда товаров военного назначения (коды можно узнать по ссылке ). В список, в частности, вошли бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, обувь, защитная одежда, оптические приборы, беспилотники, спальные мешки, карематы, медсредства.

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"Учитывая, что сумма переводов не превышает 400 тыс. грн в месяц, проверка операций осуществляется по упрощенной процедуре. В банке вам подскажут, какие именно документы нужно предоставить", – объяснили в НБУ.

Также физлица-волонтеры также могут воспользоваться возможностями, доступными для всех граждан.

В частности, разрешено:

Перечислять деньги со своей карты на карту получателя за границей в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте), в том числе для оплаты товаров или услуг. Тот же лимит распространяется на пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплату дорожных чеков, покупку виртуальных активов и т.п.

Рассчитываться картами украинских банков за товары и услуги в торговых сетях и интернете как в Украине, так и за рубежом. Национальный банк не вводил ограничения на подобные операции. Однако лимиты могут устанавливаться банками.

Волонтеры-юрлица, а также "ФОПы" могут покупать и переводить валюту за границу для покупки товаров критического импорта. Такой список утверждает Кабинет министров, и в него входит большое количество товаров.

"Кроме готовых товаров, в список критического импорта входят и товары промежуточного потребления. К примеру, это ткань, которую можно использовать для пошива военной одежды", – добавили в НБУ.

Чтобы купить иностранную валюту и перевести ее за границу для покупки товаров из перечня критического импорта, юридическим лицам следует предоставить банкам документы, подтверждающие осуществление такой операции. При этом банк как агент валютного надзора самостоятельно решает, какие конкретно документы должен предоставлять клиент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 15 апреля возобновили продажу долларов в банковских обменниках. При этом крупнейшие финучреждения, в том числе ПриватБанк, ОТП-Банк, Альфа-Банк, продавали американскую валюту по максимально разрешенному курсу.