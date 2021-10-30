Назначение послов США в десятки стран заблокировали из-за "Северного потока-2": что происходит

Кандидаты на должность послов от США все еще ожидают подтверждения, так как республиканцы Тед Круз (Техас) и Джош Хоули (Миссури) приостановили работу Сената. Последние выступают против политики администрации президента Джо Байдена. В частности, это касается и отказа от санкций против газопровода "Северный поток-2".

Круз требует от администрации более жесткой политики по отношению к российскому газовому проекту, а Хоули требует отставки Госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина из-за вывода войск из Афганистана. Об этом говорится в материале CNN Politics.

Республиканцы не впервые блокируют работу Сената. Так, в начале августа Тед Круз заблокировал подтверждение десятков кандидатов Госдепартамента. В сентябре он пригрозил приостановить на неопределенный срок утверждение кандидатур в американский Минфин. Круз призывает Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".

Видео дня

Отметим, в мае администрация Байдена обнародовала отказ от санкций в отношении Nord Stream 2 AG (оператор газового проекта) и трех физлиц, связанных со строительством газопровода. Как ранее объяснял американский лидер, Штаты не хотят портить свои отношения с Германией.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США готово ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Причина – нарушение "Газпромом", который фактически контролирует компанию, более ранних американских ограничений.

Против проекта выступают и в Германии. Глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок хочет помешать запуску "Северного потока-2". Проект можно остановить, но если только представители партии получат руководящие посты в МИД. Специалисты говорят, что это труднодосягаемая задача, так как в других группах есть очень много сторонников газопровода.

Цена газа в Европе остается высокой, а объемы в газохранилищах минимальные.Поставки из РФ в регион уменьшились. В Еврокомиссии утверждают, что виновником ситуации является именно "Газпром". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в МИД РФ не исключают, что сроки продления сертификации газопровода "Северный поток-2" могут продлить. Как заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, процесс требует "определенного времени".