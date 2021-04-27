Нацполиция Украины расследует преступную связь зернотрейдеров и транспортных компаний

Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора расследует факты нанесения многомиллионного ущерба государственному бюджету при экспорте зерновых (ЕРДР № 12021000000000254 от 18.02.2021 – ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В материалах досудебного расследования установлено, что в ходе предоставления услуг по транспортной обработке и сопровождения грузов при экспорте зерновых служебными лицами компаний "Одемара" и "Одемара-Интер" систематически подавались заведомо неправдивые документы по объему предоставленных услуг, а также систематически завышалась их стоимость.

Фигурантами расследования также являются компании ДП с иностранными инвестициями "Сантрейд" код ОКПО 25394566 (Bunge), ЗАО" АТ Каргилл" код ОКПО 20010397 (Cargill), ООО "Сиэчйэс Украина" код ОКПО 35704808 (CHS), ООО "Кернел трейд" код ОКПО 31454383 (Kernel), ООО "Олам Украина" код ОКПО 33832039 (Olam). Эти компании являются фигурантами дела в связи с незаконным получением возмещения НДС из бюджета, ранее оплаченного в пользу ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер".

Следствием было установлено, что действия вышеуказанных компаний на протяжении 2018-2020 годов, привели к недополучению бюджетом средств более 5 млн грн в год.

С целью выведения незаконно полученных средств, компании "Одемара" и "Одемара интер" осуществляли переводы на счета подконтрольных предприятий – резидентов и нерезидентов – судоходных компаний, буксирных компаний, и прочих, где они аккумулировались и конвертировались в наличные средства. В частности, в качестве нерезидентов упоминаются компании "Omnilogic Shipping LLC" и "ODM Logistics Limited", по данным следствия, подконтрольны ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер". Фактически, иностранные зернотрейдеры обналичивали средства через эти компании и при этом получали незаконное возмещение из бюджета.

На доходы зернотрейдеров не начисляется НДС (0% ставка НДС). При этом суммы, уплаченные в пользу подрядчиков с зарегистрированными налоговыми накладными, зернотрейдеры ставят на возмещение из бюджета. В части средств, в том числе НДС, уплаченных по завышенным ценам и объемам в пользу ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер" у следствия и есть вопросы.

Каким образом использовались незаконно полученные наличные средства – передавались в пользу должностных лиц зернотрейдеров или использовались на собственные нужды собственников – следствием еще не установлено.

В этой связи, согласно решения следственного судьи Печерского районного суда Киева следствием произведены выемки документов у ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер" и у других фигурантов дела, для использования в качестве доказательств совершенного правонарушения.

То, что ранее обсуждалось рынком, а именно, откаты в зерновых компаниях, обналичивание средств, участие в этом вышеуказанные компаний, начинает обретать доказательную базу и изучаться правоохранительными органами.