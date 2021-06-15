НАПК назвало незаконным назначение Витренко на должность главы 'Нафтогаза'

Национальное агентство по предупреждению коррупции назвало незаконным назначение Юрия Витренко на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В связи с этим НАПК отмечает, что соответствующий контракт необходимо отменить.

В частности, было нарушено требование закона "О предотвращении коррупции". Оно предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Об этом говорится в предписании председателя НАПК Александра Новикова.

Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал на должности до увольнения. Нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией.

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По результатам мониторинга Нацагенство установило нарушение упомянутой нормы закона. Во время выполнения полномочий в. о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 года Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

В частности:

12 января с подписью и. о. министра энергетики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства направлено письмо по распоряжению Кабмина № 50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающие передачу в сферу управления Министерства энергетики пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины";

4 марта с подписью Витренко отправлено письмо в Минэкономики, которым даны предложения к проекту решения правительства по определению основных направлений деятельности "Нафтогаза" с целью развития рынка природного газа;

27 апреля Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабинета министров № 370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления "Нафтогаза" в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.

Указанные предложения учтены в распоряжении № 370-р – работа наблюдательного совета и правления общества в 2020 году была признана неудовлетворительной, прекращены досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета.

Тем же распоряжением Витренко назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года.

Учитывая изложенное, председатель НАПК внес в Кабинет министров предписание об устранении нарушений закона "О предотвращении коррупции".

В предписании требуется:

отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р, согласно которым избран и назначен Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт;

решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

"Цель НАПК – обеспечить добропорядочность во всех властных структурах. Отрасль энергетики – одна из ключевых для развития Украины, и она не должна оставаться вне исполнением закона", – резюмировал Новиков.

Ранее сообщалось, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает результаты работы компании в 2020 году неутешительными.

"Результаты прошлого года для национальной акционерной компании были достаточно неутешительными. Был, к сожалению, значительный убыток, были неутешительные операционные результаты, сокращалась добыча", – сказал Витренко.

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