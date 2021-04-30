Витренко оценил результаты работы "Нафтогаза" в 2020 году
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает результаты работы компании в 2020 году неутешительными.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице "Нафтогаза" у Facebook. "Результаты прошлого года для Национальной акционерной компании были достаточно неутешительными. Был, к сожалению, значительный убыток, были неутешительные операционные результаты, сокращалась добыча", – сказал Витренко.
По его словам, как раз задачей правительства является решение этих проблем. Одно из них – увеличение добычи газа в Украине.
"Для этого в структуре Национальной акционерной компании есть отдельное акционерное общество – "Укргазвидобування", которое мы собираемся развивать", – добавил глава правления компании.
Ранее Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – заявил Витренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юрий Витренко заменит Андрея Коболева на посту главы "Нафтогаза". Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа.
Кабинет министров назначил нового и.о. министра энергетики после назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Им стал первый зам министра Юрий Бойко.
В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на решение Кабмина об увольнении набсовета, а также Андрея Коболева с должности главы компании. Там считают, что решение не соответствует уставу компании и закону "О корпоративном управлении".