Витренко оценил результаты работы 'Нафтогаза' в 2020 году

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает результаты работы компании в 2020 году неутешительными.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице "Нафтогаза" у Facebook. "Результаты прошлого года для Национальной акционерной компании были достаточно неутешительными. Был, к сожалению, значительный убыток, были неутешительные операционные результаты, сокращалась добыча", – сказал Витренко.

По его словам, как раз задачей правительства является решение этих проблем. Одно из них – увеличение добычи газа в Украине.

"Для этого в структуре Национальной акционерной компании есть отдельное акционерное общество – "Укргазвидобування", которое мы собираемся развивать", – добавил глава правления компании.

Ранее Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – заявил Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юрий Витренко заменит Андрея Коболева на посту главы "Нафтогаза". Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа.