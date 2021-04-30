Витренко оценил результаты работы "Нафтогаза" в 2020 году

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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Витренко оценил результаты работы 'Нафтогаза' в 2020 году

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает результаты работы компании в 2020 году неутешительными.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице "Нафтогаза" у Facebook. "Результаты прошлого года для Национальной акционерной компании были достаточно неутешительными. Был, к сожалению, значительный убыток, были неутешительные операционные результаты, сокращалась добыча", – сказал Витренко.

По его словам, как раз задачей правительства является решение этих проблем. Одно из них – увеличение добычи газа в Украине.

"Для этого в структуре Национальной акционерной компании есть отдельное акционерное общество – "Укргазвидобування", которое мы собираемся развивать", – добавил глава правления компании.

Ранее Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – заявил Витренко.

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