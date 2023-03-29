Налоги в Украине вернут к довоенным правилам: Гетманцев анонсировал проверки и штрафы

Налоговая система в Украине уже с 1 июля 2023 года вернется к нормам, которые действовали до полномасштабного вторжения РФ. Речь идет не только об отмене льготной 2% ставки для бизнеса, но и возвращении налоговых проверок и штрафов.

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Такое решение необходимо, т.к. налоговых сборов не хватает на покрытие расходов на войну. Об этом сообщил глава Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире всеукраинского телемарафона. Так, с 1 июля предлагается:

отмена 2% налога с оборота, который был введен весной 2022 года для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн;

"Мы считаем, что он сыграл свою роль и соглашается с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля", – объяснил нардеп. Введение льготы с самого начало носило временный характер: "[Тогда] мы предполагали, что война будет непродолжительной", – отмечал Гетманцев ранее.

возобновление документальных проверок на тех территориях, где не идут боевые действия;

на тех территориях, где не идут боевые действия; возвращение штрафов за неисполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут военные деяния.

"Собственно, этим налоговая система и приводится к тем правилам, которые существовали в мирное время, до начала активной фазы войны", – резюмировал Гетманцев. Марченко также подчеркивал, что налоговая система Украины при этом не подвергнется существенным изменениям.

Украина не имеет права финансировать армию напрямую из международной финансовой помощи. Учитывая огромные военные расходы, приходится искать другие источники доходов, о чем также заявлял министр финансов Сергей Марченко на встрече с представителями бизнеса.

По данным Марченко, на войну Украина тратит по 130 млрд грн в месяц. А месячные налоговые поступления, как подсчитал Гетманцев, составляют лишь 80 млрд грн.

"То есть остальные мы собираем за счет заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это деньги, которые мы должны собирать внутри страны", – добавил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, платежные терминалы в Украине стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. Правила ужесточились с 1 января 2023 года.

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