Налог с продажи сигарет в Украине изменился – деньги пойдут на места

Акцизный налог с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет теперь будут зачислять в местные бюджеты Украины. Такие изменения связаны с тем, что обязанность платить этот налог 5%-ный налог переносится с продавцов на производителей и импортеров. В результате громады могут получить 2 млрд грн поступлений.

Такие правила содержатся в законопроекте № 5719 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами розничной торговли табачных изделий". Как свидетельствуют трансляция заседания Рады в YouTube, за документ во втором чтении проголосовали 278 народных депутатов (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте до конца страницы).

Новые нормы вступят в силу, когда законопроект подпишет президент Украины, и документ будет опубликован. При этом правила заработают задним числом – с 1 января 2022 года. В целом законопроект предусматривает:

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обязанность Госказначейства зачислять акцизный налог с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в соответствующие бюджеты местного самоуправления;

обязанность Государственной налоговой службы ежемесячно рассчитывать доли для зачисления в соответствующий бюджет местного самоуправления по формуле. Расчет должен вестись на основе данных регистраторов расчетных операций (РРО) – как соотношение стоимости операций в розничной торговле на соответствующей территории за месяц к общему объему стоимости операций в целом по Украине за последний месяц.

"Поступления в местные бюджеты могут возрасти на 2 млрд грн. Акциз по розничной продаже табачных изделий будет поступать непосредственно по месту продажи в каждой громаде: казначейство будет относить его в соответствующие местные бюджеты", – объяснял народный депутат, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин.

Напомним, в Украине работают четыре крупных табачных производителя - British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. В целом эти компании производят более 90% сигарет в стране. С 2012 года свою продукцию они реализуют через "Тедис-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 2021 год подорожали все табачные изделия. К примеру, средняя стоимость сигарет с фильтром отечественных марок поднялась на 18,1% – с 43,3 грн/пачка (20 шт.) до 51,1 грн/пачка (20 шт.). Общий же рост цен составил 15,7-18,3%.

А в 2022 году каждая пачка сигарет подорожает как минимум на 8 грн. Это произойдет в связи с повышением акциза на 20%.