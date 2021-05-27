Накопительные пенсии: запуск системы даст Украине $50 млрд инвестиционного ресурса

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы даст инвестиционный ресурс в размере 50 млрд долларов. По его словам, это произойдет за 10-15 лет.

"В течение 10-15 лет в развитых странах, для Украины это не исключение, введение накопительной пенсионной системы должно дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до 50 млрд долларов. Собственно, это будут ресурсы, накопленные в государственных пенсионных фондах", – отметил Шмыгаль в ходе международного инвестиционного форума UkraineInvest Talks Dnipro. Об этом сообщают "Українськi Новини".

Глава правительства подчеркнул, что законопроект о введении накопительной пенсионной системы уже готов и в ближайшее время будет рассматриваться в Верховной Раде.

Напомним, в Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.

Также Кабинет министров планирует погасить 11 млрд гривен долга по пенсиям переселенцам из Донбасса. Соответствующий проект постановления правительства о порядке выплаты подготовил Пенсионный фонд Украины.

Документ касается лиц, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.