Найем до увольнения успел заработать в 'Укроборонпроме' больше 3 млн с начала года

Мустафа Найем, которого уволили с должности заместителя гендиректора "Укроборонпрома", за четыре месяца 2021-го успел заработать 3,2 млн грн. Таким образом, ежемесячно он получал 813,9 тыс. грн.

Это следует из декларации бывшего журналиста, которая размещена на официальном сайте НАПК. Должность Найема сократили из-за реорганизации. "С целью оптимизации организационной структуры концерна должность заместителя генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%", – говорится в сообщении концерна.

Напомним, что "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью на сумму 2,5 млрд грн. Выполнение финансового плана за прошлый год составило 121,9%.

Найем лично рассказал о новой должности в "Укроборонпроме" в день годовщины Майдана – 21 ноября 2019 года. На предприятии он проработал несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2020 года глава ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".