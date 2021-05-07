"Нафтогаз" выиграл у Фирташа дело на 1 млрд гривен

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу НАК "Нафтогаз Украины" и отменил иск ООО "Днепропетровскгаз сбыт" согласно которому, национальная компания должна была выплатить 1 млрд гривен.

До недавнего времени в госреестре учредителем ООО "Днепропетровскгаз сбыт" был указан "Днепропетровскгаз", который входит в группу "РГК" (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем (сейчас же в качестве учредителей этого ООО фигурируют кипрские компании Porala Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Ventures Limited, Matheron Limited, Krezer Holdings Limited). Об этом пишет Finbalance.

В частности, ООО "Днепропетровскгаз сбыт" отмечало, что с июля 2015 года по январь 2019 года приобрело у "Нафтогаза" газ для бытовых потребителей на 18,5 млрд гривен, в том числе для нужд населения без счетчиков газа – на 2,7 млрд гривен.

Спор возник из-за смены правительством норм потребления газа для населения при отсутствии газовых счетчиков. ООО "Днепропетровскгаз сбыт" высказывало мнение, что у него сформировалась переплата, и компания пыталась отсудить ее у "Нафтогаза". Основанием для своего иска ООО "Днепропетровскгаз сбыт" называло постановление Кабмина №143 от 27.02.2019.

В свою очередь Северный апелляционный хозсуд указал, что истец просит взыскать средства, уплаченные в период с июля 2015 по январь 2019 года, тогда как упомянутое постановление было принято в феврале 2019 года и вступило в силу в марте 2019 года – уже после совершения спорной оплаты истцом.

"Из содержания постановления КМУ №143 от 27.02.2019 года не усматривается, что указанный нормативно-правовой акт имеет обратное действие во времени, поэтому отсутствуют правовые основания для осуществления корректировки задолженности и установления задолженности за природный газ, приобретенный для нужд бытовых потребителей в период с июля 2015 до 01.02.2019 года (в разрезе договоров)", – констатировал суд.

Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.

По ее словам, путем временного восстановления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа.

Вскоре сам Зеленский в новом видео обратился к крупным украинским бизнесменам, среди которых и Фирташ. Он отметил, что главный принцип справедливости, которого хочет достичь украинская власть, заключается в проведении границы между крупным бизнесом и олигархическим классом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта он был освобожден под рекордный залог 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского бизнесмена в Испанию. Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Он отрицает обвинения.

Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Позже стало известно, что адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Он останется в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.