"Нафтогаз" получил 12,6 млрд грн чистой прибыли в первом квартале
НАК "Нафтогаз Украины" по итогам января-марта 2021 года получил чистую прибыль 12,6 млрд грн.
Это почти вчетверо больше, чем за первый квартал прошлого года, когда национальная акционерная компания отчитывалась о 3,2 млрд грн прибыли. Об этом на Facebook сообщил финансовый директор группы Петер ван Дрил.
"Ранее мы заявляли, что ожидаем прибыльности "Нафтогаза" в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке)", – отметил ван Дрил.
По его словам, деловая среда демонстрирует признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.
"Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность повышается. Наши усилия по преобразованию окупаются. Коллектив "Нафтогаза" в этом квартале активизировался и показал выдающийся результат! Хочу поблагодарить всех за большой вклад", – резюмировал ван Дрил.
Ранее сообщалось, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает результаты работы компании в 2020 году неутешительными.
"Результаты прошлого года для национальной акционерной компании были достаточно неутешительными. Был, к сожалению, значительный убыток, были неутешительные операционные результаты, сокращалась добыча", – сказал Витренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.
В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на решение Кабмина об увольнении набсовета, а также Андрея Коболева с должности главы компании. Там считают, что решение не соответствует уставу компании и закону "О корпоративном управлении".