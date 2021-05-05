'Нафтогаз' получил 12,6 млрд грн чистой прибыли в первом квартале

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам января-марта 2021 года получил чистую прибыль 12,6 млрд грн.

Это почти вчетверо больше, чем за первый квартал прошлого года, когда национальная акционерная компания отчитывалась о 3,2 млрд грн прибыли. Об этом на Facebook сообщил финансовый директор группы Петер ван Дрил.

"Ранее мы заявляли, что ожидаем прибыльности "Нафтогаза" в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке)", – отметил ван Дрил.

По его словам, деловая среда демонстрирует признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.

"Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность повышается. Наши усилия по преобразованию окупаются. Коллектив "Нафтогаза" в этом квартале активизировался и показал выдающийся результат! Хочу поблагодарить всех за большой вклад", – резюмировал ван Дрил.

Ранее сообщалось, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает результаты работы компании в 2020 году неутешительными.

"Результаты прошлого года для национальной акционерной компании были достаточно неутешительными. Был, к сожалению, значительный убыток, были неутешительные операционные результаты, сокращалась добыча", – сказал Витренко.

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